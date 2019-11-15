Дзюба не считает проблемой закрытую крышу стадиона на матче Россия — Бельгия

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба ответил на вопрос по поводу закрытой крыши стадиона на предстоящем матче девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.

«А кто-то из ребят говорил, что тут душно? Нам хорошо, мы привыкли тут. Лучше играть под крышей. Погода не будет мешать, и это главное. В таком матче хочется больше футбола, поэтому для нас крыша — не проблема», — сказал Дзюба на пресс-конференции.

В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.

Ранее Черчесов заявил, что не говорил с Игорем Акинфеевым о возвращении в сборную России.