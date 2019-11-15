Черчесов заявил, что не говорил с Акинфеевым о возвращении в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возможном возвращении в национальную команду голкипера Игоря Акинфеева.

«Вы спрашиваете про форму, теперь про Акинфеева, с которым я на эту тему никогда не говорил. Мы последний раз виделись с Игорем 22 августа, когда было открытие его турнира. А второй контакт у нас был 13 октября, когда он позвонил и поздравил нас с победой. Вот всё наше общение за последние полгода», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он отметил, что если Акинфеев вдруг опять захочет играть за сборную, то он может получить этот шанс, как и все остальные вратари.

«Как вообще выглядит ваш источник, который всё время что-то говорит? Не надо вводить всех в заблуждение», — добавил Черчесов.

В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.

Ранее сообщалось, что Маринато Гилерме будет основным вратарём сборной России в матче с Бельгией.