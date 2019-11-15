Гилерме будет основным вратарём сборной России в матче с Бельгией
- РИА Новости
«Гилерме выйдет в основном составе и будет делать свою работу», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Он также отметил, что у него нет любимчиков в национальной команде.
«Если про Джанаева и Шунина говорить, то они в хорошем состоянии. Мы говорим, что у нас нет основного состава, все для нас равны», — добавил Черчесов.
В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.
Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020.