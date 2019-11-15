Черчесов заявил, что Головин не сможет сыграть с Бельгией
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«Головин работал с нами на последних тренировках. Но, к сожалению, у него есть некоторые проблемы, которые помешают сыграть с Бельгией», — сказал Черчесов.
В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.
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