Черчесов заявил, что Головин не сможет сыграть с Бельгией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что полузащитник национальной команды Александр Головин пропустит матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.

«Головин работал с нами на последних тренировках. Но, к сожалению, у него есть некоторые проблемы, которые помешают сыграть с Бельгией», — сказал Черчесов.

В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020.

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