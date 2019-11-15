Станислав Черчесов проводит пресс-конференцию перед матчем с Бельгией

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RT
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов проводит пресс-конференцию в преддверии отборочного матча Евро-2020 против Бельгии. Игра состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. В настоящий момент россияне занимают вторую строчку в группе I, уступая бельгийцам три очка. RT ведёт прямую трансляцию.

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