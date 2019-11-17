«Любыми путями надо вернуть Акинфеева»: как в России отреагировали на поражение от Бельгии в квалификации Евро-2020

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года с Бельгией показал истинный уровень сборной России. Об этом заявил экс-полузащитник Александр Мостовой. По его словам, в игре ощущалась нехватка Александра Головина и Дениса Черышева. Бывший полузащитник Андрей Канчельскис назвал нынешнюю национальную команду одной из самых слабых в истории, а другой экс-игрок сборной, Ролан Гусев призвал вернуть перед Евро вратаря Игоря Акинфеева.

Сборная России по футболу потерпела крупное поражение от Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и лишилась шансов выйти из группы I с первого места. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:4 в пользу гостей.

Многие эксперты отметили значительное превосходство подопечных Роберто Мартинеса в классе, которое стало заметно сразу после стартового свистка.

«Разве у нас есть кто-то, кто сравним с Эденом Азаром, Кевином Де Брёйне, Ромелу Лукаку? После чемпионата мира все были в восторге от уровня нашей сборной, а почему? Мы ничего не сделали. Просто вышли из группы, из которой надо было выходить. Александра Головина и Дениса Черышева не хватало. Две ключевые фигуры в сборной. Они как раз те, кто забивает и отдаёт пасы», — цитирует экс-футболиста Александра Мостового «Чемпионат».

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов также выразил недовольство действиями подопечных Станислава Черчесова. Он подчеркнул, что соперник действовал вполсилы. В противном случае разница в счёте могла быть гораздо значительнее.

«Результат этой встречи демонстрирует прежде всего существенную разницу в классе команд. По большому счёту бельгийцы играли в свою силу лишь в первом тайме, когда накидали нашим три безответных мяча. После перерыва гости переключились на экономный режим, чтобы не тратить чересчур много сил и не получить ненужную травму», — приводит слова эксперта Sportbox.

Кроме того, он предположил, что тренерский штаб выбрал неправильную тактику. По его мнению, россиянам следовало отдать инициативу на поле бельгийцам, а самим пытаться создавать опасные моменты за счёт контратак.

«В итоге всё получилось наоборот, что было на руку бельгийцам, не дававшим россиянам воплотить территориальное преимущество. Наверняка Черчесов ставил задачу выиграть и попытаться занять первое место — отсюда выбор тактики и плана на матч. Но класс команд настолько разный, что это не сработало, а обернулось разгромным поражением», — заключил Бубнов.

Бывший полузащитник Андрей Канчельскис заметил, что после серии побед в отборочном цикле многие стали переоценивать возможности сборной России, забывая о её истинном уровне.

«Всё закономерно и по делу. Играли две разные команды. Счёт говорит сам за себя. Много чего говорилось, но все занимались популизмом, кричали «Ура-ура-ура!». Вот вам соперник, на которого надо равняться, с которым нужно выходить и играть, и доказывать, а потом давать разные ставки, рассказывать всем, что наш футбол в порядке», — заявил экс-футболист «Чемпионату».

В то же время он не стал обвинять в неудаче футболистов, так как, по его мнению, они продемонстрировали свой максимум.

«Вспоминая национальную команду ещё с советских времён, повторюсь, это одна из самых слабых сборных в истории по индивидуальным навыкам футболистов. В любом случае, задачу мы выполнили, вышли на чемпионат Европы. Нужно готовиться к играм с командами уровня Бельгии», — добавил Канчельскис.

Помимо неудачных действий полевых футболистов, большое количество вопросов у специалистов вызвала игра вратаря сборной России Гилерме.

«Не будем говорить, что это холодный душ для наших футболистов. Они должны понимать, что являются командой с запредельной самоотдачей, которую показали на чемпионате мира. Это и надо продемонстрировать на континентальном первенстве, в этом залог успеха. Неубедительная игра вратаря сказалась на результате. Я считаю, что три из четырёх пропущенных мячей он должен был вытаскивать», — цитирует бывшего главного тренера национальной команды Валерия Газзаева Sport24.

В преддверии нынешнего матча появились слухи о возможном возвращении в сборную голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. По мнению бывшего полузащитника Ролана Гусева, это необходимо для того, чтобы команда могла рассчитывать на положительный результат в подобных противостояниях.

«В первую очередь вратарская позиция очень сильно хромает. На сегодняшний день мы пока на том уровне, где есть. Просто Бельгия играет в большинстве в топовых европейских чемпионатах, а мы — в Российской премьер-лиге (РПЛ). Если сборная среднего уровня, всегда надо начинать хорошо играть с обороны, а с «автобусом» сзади проблемы не возникнут. Если сборная хочет добиться результатов, надо возвращать Акинфеева. Это важно. Любыми путями надо его вернуть», — уверен Гусев.

При этом ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд обвинил в поражении Черчесова.

«В открытую заявляю, что Станислав Черчесов не так настроил команду и выбрал абсолютно неверную тактику. Пропускать четыре мяча дома у себя — это, конечно, позор. Не такая уж и сильная команда у Бельгии, если с ними играть серьёзно, в контакте, действовать персонально. А наша команда побежала, а куда побежала? Их и раздели догола. Ещё раз повторяю: во всём виноват Черчесов», — заявил Рейнгольд.

В то же время часть экспертов выразила противоположную точку зрения. По их мнению, не стоит судить о положении сборной России по одном матчу с Бельгией.

«Это поражение не показывает наш уровень, просто неудачная игра, особенно по результату. Где-то стечение обстоятельств — бельгийцы забили всё, что создали. У нас были хорошие возможности, но не получилось. Тренерский штаб сделает правильные выводы», — уверен бывший вратарь Владимир Габулов.

Экс-полузащитник Игорь Гамула также призвал не торопиться с критикой сборной, вокруг которой и так постоянно нагнетается атмосфера.

«Наши не стояли сзади, не отбивались, а пытались играть в футбол, большими силами шли вперёд. Просто соперник оказался сильнее. Бывает. Уверен, к чемпионату Европы мы ещё можем прибавить. Вернутся в строй Головин и Черышев, наберут форму после травм Антон Миранчук, Александр Ерохин, Далер Кузяев... Да хорошая у нас сборная! На мундиале мы это доказали. Так что будем верить и болеть», — приводит слова Гамулы «Спорт-Экспресс».

Поддержали подопечных Черчесова и в национальной команде России по регби. Напомним, что в начале октября они крупно уступили Шотландии на Кубке мира в Японии. На следующий день футболисты одержали верх над британцами со счётом 4:0, тем самым «отомстив» за соотечественников.

«Вы не переживайте, у нас в феврале игра с Бельгией, настала наша очередь мстить», — говорится в посте, опубликованном в официальном Twitter регбийной команды.