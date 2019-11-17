Канчельскис: эта сборная России — одна из самых слабых за всю историю

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис прокомментировал поражение российской команды от сборной Бельгии в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Я увидел, что игроки Бельгии даже не пропотели, как будто тренировка была. Да, мы пытались, пыхтели, но уровень есть уровень. Бельгийцы бросили якорь, просто доигрывали матч и дали нам пространство для игры. Мы начали играть при счёте 3:0, а почему мы при 0:0 не начали играть?! Мы ещё в первом матче с бельгийцами увидели свой уровень. Потом были победы над Кипром, Сан-Марино, и мы начали радоваться, но мы обязаны были их обыгрывать. А сейчас нас опять поставили на место, показали, кто есть кто», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Он отметил, что у него нет претензий к футболистам сборной России, которые, по его мнению, старались и бились за результат.

«У нас сейчас такой уровень. Так получилось, что эта сборная — одна из самых слабых за всю историю. Не хочу никого оскорблять. Вспоминая национальную сборную ещё с советских времён, по индивидуальным навыкам футболистов, повторюсь: это одна из самых слабых сборных», — добавил прославленный футболист.

Бельгия в Санкт-Петербурге разгромила Россию со счётом 4:1 и тем самым гарантировала себе первое место в группе. Российская команда, таким образом, вышла на Евро со второго места.

Ранее сообщалось, что Сергей Кирьяков не считает матч с Бельгией показателем уровня сборной России.