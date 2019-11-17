Канчельскис: эта сборная России — одна из самых слабых за всю историю
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«Я увидел, что игроки Бельгии даже не пропотели, как будто тренировка была. Да, мы пытались, пыхтели, но уровень есть уровень. Бельгийцы бросили якорь, просто доигрывали матч и дали нам пространство для игры. Мы начали играть при счёте 3:0, а почему мы при 0:0 не начали играть?! Мы ещё в первом матче с бельгийцами увидели свой уровень. Потом были победы над Кипром, Сан-Марино, и мы начали радоваться, но мы обязаны были их обыгрывать. А сейчас нас опять поставили на место, показали, кто есть кто», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».
Он отметил, что у него нет претензий к футболистам сборной России, которые, по его мнению, старались и бились за результат.
«У нас сейчас такой уровень. Так получилось, что эта сборная — одна из самых слабых за всю историю. Не хочу никого оскорблять. Вспоминая национальную сборную ещё с советских времён, по индивидуальным навыкам футболистов, повторюсь: это одна из самых слабых сборных», — добавил прославленный футболист.
Бельгия в Санкт-Петербурге разгромила Россию со счётом 4:1 и тем самым гарантировала себе первое место в группе. Российская команда, таким образом, вышла на Евро со второго места.
Ранее сообщалось, что Сергей Кирьяков не считает матч с Бельгией показателем уровня сборной России.