Кирьяков не считает матч с Бельгией показателем уровня сборной России

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о перспективах российской команды успешно выступить на чемпионате Европы 2020 года в свете поражения от сборной Бельгии.

«Я бы не стал драматизировать. Да, так получилось, к сожалению, для нас всех. Но я бы не стал говорить, что эта игра показала наш уровень. Нет, у нас уровень достаточно хороший — в том же первом матче с Бельгией мы неплохо выглядели. Мы решили задачу за два-три тура до конца, но так получилось, что они сыграли сильно. Не нужно говорить об одном конкретном матче и делать какие-то глобальные выводы», — приводит слова Кирьякова Sport24.

Сборные Бельгии и России вышли на Евро-2020 с первого и второго мест в группе I. Жеребьёвка группового этапа финальной стадии чемпионата Европы пройдёт 30 ноября.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что сборной России лучше не играть с Бельгией на Евро-2020.