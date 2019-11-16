«Хотели помериться силами в открытом противостоянии»: что сказал Черчесов после матча Россия — Бельгия
В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» по окончании матча квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии состоялась пресс-конференция. На вопросы журналистов ответили Станислав Черчесов и Роберто Мартинес. RT вёл онлайн-трансляцию.
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