«Хотели помериться силами в открытом противостоянии»: что сказал Черчесов после матча Россия — Бельгия

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RT
В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» по окончании матча квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии состоялась пресс-конференция. На вопросы журналистов ответили Станислав Черчесов и Роберто Мартинес. RT вёл онлайн-трансляцию.

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