Бубнов: как правило, с большими командами мы играем не лучшим образом

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Бубнов считает, что поражение от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 показало настоящий уровень сборной России.

«Результат матча демонстрирует прежде всего существенную разницу в классе команд. По сути, бельгийцы играли относительно в свою силу лишь в первом тайме. После перерыва гости переключились на экономрежим, чтобы не тратить чересчур много сил, не получить ненужную травму. Бельгия демонстрировала максимум 60—70% своих возможностей, и то лишь до перерыва. Для специалистов ещё после чемпионата мира был очевиден потенциал сборной России. На турнире мы не обыграли ни одну топовую сборную — только самых слабых в группе. В остальных встречах были ничьи, серии пенальти, а Уругваю мы и вовсе сгорели (0:3). И это при родных трибунах, имея преимущество в виде сумасшедшей поддержки. Как правило, с действительно большими командами играем не лучшим образом. Потому мне непонятны эти восторги относительно сборной. Заняли восьмое место на чемпионате мира, а впечатление, как будто первое! Удивляет и то, какие задачи ставятся перед ней: дойти до финала или выиграть Евро-2020. Мы ещё посмотрим, как команда выступит в финальной части, когда за её спиной не будет армии болельщиков. Оценивать отбор нужно исключительно по двум матчам с Бельгией, в которых мы уступили, и тяжелейшей вымученной победе над Шотландией (2:1). Именно они дают объективное представление о состоянии национальной сборной России на сегодняшний день», — цитирует Бубнова Sportbox.

Ранее Кирьяков заявил, что сборная России здорово смотрелась первые 10 минут матча с Бельгией.