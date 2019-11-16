Кирьяков: сборная России здорово смотрелась первые 10 минут матча с Бельгией

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал поражение российской команды от сборной Бельгии в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Такой результат обосновывается индивидуальным мастерством бельгийских форвардов, которые за счёт дриблинга вскрывали нашу оборону. Игровое мастерство создавало моменты. Мы неплохо начали и первые 10 минут смотрелись очень здорово», — приводит слова Кирьякова Sport24.

Он отметил, что бельгийцы специально впоследствии отдали инициативу, чтобы воспользоваться своим мастерством игры на контратаках.

«С другой стороны, залетело практически всё. Летело всё в створ ворот, и эти удары принесли голы — это главный ответ, почему мы сегодня проиграли», — добавил эксперт.

Бельгия в Санкт-Петербурге разгромила Россию со счётом 4:1 и тем самым гарантировала себе первое место в группе. Российская команда таким образом вышла на Евро со второго места.

Ранее Аксель Витсель заявил, что победа над Россией была важна для сборной Бельгии.