Голы хавбеков ЦСКА и «Локомотива», путёвка для Нидерландов и крупное поражение Белоруссии: итоги матчей отбора Евро-2020

Сборная Нидерландов в предпоследнем туре квалификации Евро-2020 сыграла вничью с национальной командой Северной Ирландии и впервые с 2014 года пробилась на крупный международный турнир. Германия разгромила Белоруссию и в рекордный, 13-й раз квалифицировалась на чемпионат Европы, а хавбек ЦСКА Никола Влашич и полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк отличились в играх за Хорватию и Польшу соответственно.

Успехи Германии и Нидерландов

В предпоследнем для себя туре квалификации Евро-2020 сборная Германии не встретила сопротивления со стороны национальной команды Белоруссии и уверенно гарантировала себе выход в финальную часть турнира. Подопечные Йоахима Лёва обновили собственный рекорд и отобрались на 13-е континентальное первенство подряд.

Ранее эти коллективы встречались дважды, и в обоих матчах немцы минимум два раза поражали ворота соперника. Правда, если в июне 2019-го это принесло им успех, то в мае 2008-го — лишь ничью. Так что на этот раз «орлы» решили перестраховаться и забили четыре мяча.

Начало разгрому белорусов положил Матиас Гинтер. Защитник «Боруссии» пяткой замкнул прострел Сержа Гнабри и открыл счёт голам в составе сборной. Преимущество хозяев укрепил Леон Горецка, а довершил разгром Тони Кроос. Хавбек «Реала» оформил дубль, впервые за пять лет поучаствовав в двух результативных атаках коллектива за матч. В последний раз это удавалось ему в памятном полуфинале мундиаля с Бразилией, завершившемся со счётом 7:1.

Немцы владели колоссальным преимуществом и нанесли 31 удар по воротам оппонента. При этом у хозяев всё же был шанс размочить счёт. На 75-й минуте они заработали пенальти, но Игорь Стасевич промахнулся с точки.

В параллельном матче группы C в Белфасте сражались прямые конкуренты бундесманншафт. В преддверии предпоследнего тура Северная Ирландия отставала от Нидерландов на три очка и отчаянно нуждалась в победе для сохранения шансов на получение путёвки на Евро. Однако встреча завершилась нулевой ничьей, а ключевой эпизод игры произошёл на 32-й минуте. Хозяева получили право на 11-метровый, но Стивен Дэвис стал вторым футболистом за 13 лет, не сумевшим реализовать пенальти в ворота оранжевых. До него подобная неудача постигла форварда сборной Австралии Марка Видуку.

В оставшееся время подопечные Рональда Кумана смотрелись предпочтительнее. Они не смогли склонить чашу весов в свою пользу, но не упустили ничью. Это позволило им сохранить комфортный отрыв от преследователей и впервые с 2014 года отобраться на крупный международный турнир.

Гол Влашича и гостевой успех Уэльса

Компанию Германии и Нидерландам в части выхода на ЧЕ-2020 составила Хорватия. Серебряные призёры чемпионата мира в России набрали 17 очков и гарантировали себе первую строчку в квинтете E. В своём заключительном матче в рамках квалификационного турнира они дома расправились с прямыми конкурентами в лице словаков.

После первого тайма «шашечные» уступали, но во втором забили аж три мяча. Начало победе положил Никола Влашич, реабилитировавшийся за ошибку в эпизоде с пропущенным голом. Хавбек ЦСКА отметился дальним ударом, а спустя четыре минуты Бруно Петкович неотразимо пробил головой. Окончательный счёт красивым выстрелом с лёта установил Иван Перишич. Стоит отметить, что к этому моменту Словакия уже находилась в меньшинстве. Со знаком минус отличился ещё один представитель РПЛ — полузащитник «Зенита» Роберт Мак, получивший вторую жёлтую на 66-й минуте.

Однако если обладатель первой путёвки на Евро от этой группы уже определён, то борьба за вторую ещё не закончена. До настоящего момента главными претендентами на неё считались Венгрия и Словакия, но за тур до конца сборная Уэльса вновь вклинилась в спор. Подопечные Райана Гиггза одержали первую гостевую победу с октября прошлого года и сократили отставание от второго места до одного очка.

«Жертвой» валлийцев стали футболисты из Азербайджана. В нынешнем отборочном турнире подопечные Николы Юрчевича не одержали ни одной победы, но смогли отобрать очки у хорватов. При этом если в первых пяти встречах они неизменно отличались голами, то в предпоследней не смогли поразить ворота противника.

Не повезло им и на этот раз. Азербайджанцы покинули поле без забитых мячей, в то время как их противники дважды заставили капитулировать Эмила Балаева. Главным героем встречи стал Гарри Уилсон. Сначала хавбек «Борнмута» ассистировал Кифферу Муру, а затем забил сам.

Триумф Австрии и точный удар Крыховяка

Выход на грядущее первенство Старого Света также гарантировала себе сборная Австрии. Подопечные Франко Фоды не смогли занять первое место в секстете G, зато забронировали за собой вторую позицию. В принципиальном противостоянии они взяли верх над соперниками из Северной Македонии и набрали 19 очков, оторвавшись от словенцев на пять баллов.

К 48-й минуте хозяева практически гарантировали себе победу, а главным творцом успеха стал Штефан Лайнер. Сначала он вывел Давида Алабу на рандеву со Столе Димитриевски, а затем сам переиграл вратаря. Гости смогли сократить разницу в счёте, но мяч Влатко Стояновски на 93-й минуте лишь немного подсластил пилюлю.

В похожем ключе развивался матч с участием сборных Польши и Израиля. Уже в начале встречи лидер группы вышел вперёд, а действующими лицами голевого эпизода вновь стали представители Российской премьер-лиги. Себастьян Шиманьски исполнил подачу с углового, а Гжегож Крыховяк подкараулил отскок на дальней штанге. Преимущество гостей на 54-й минуте удвоил Кшиштоф Пёнтек, а автором гола престижа в концовке матча стал Мунас Даббур. Стоит отметить, что форвард «Севильи» повёл себя крайне некрасиво и дважды толкнул вратаря Войцеха Щенсны. Однако арбитр Маттиас Гестраниус оставил этот эпизод без внимания.