Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020

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Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020
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Встреча, прошедшая в Белфасте, завершилась со счётом 0:0.

На 32-й минуте встречи хавбек сборной Северной Ирландии Стивен Дэвис упустил возможность вывести свою команду вперёд, не реализовав пенальти.

Такого результата сборной Нидерландов было достаточно, чтобы квалифицироваться на Евро-2020. Команда Северной Ирландии упустила шанс напрямую отобраться на континентальное первенство и теперь поборется за право сыграть в стыковых матчах, по итогам которых будут разыграны последние четыре путёвки на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Германия разгромила Белоруссию и вышла на Евро-2020.

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