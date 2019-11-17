Германия разгромила Белоруссию и вышла на Евро-2020
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Встреча, прошедшая в Мёнхенгладбахе, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Победу сборной Германии принесли голы Маттиаса Гинтера, Леона Горецки и дубль Тони Крооса.
Такой результат позволил подопечным Йоахима Лёва обеспечить себе путёвку на Евро-2020. Жеребьёвка группового этапа финальной стадии чемпионата Европы пройдёт 30 ноября.
Ранее сообщалось, что сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче Евро-2020.