Австрия обыграла Северную Македонию и вышла на Евро-2020
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Встреча, прошедшая в Вене, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу сборной Австрии принесли голы Давида Алабы и Штефана Ляйнера, забивших на седьмой и 48-й минутах.
Северная Македония уже в компенсированное ко второму тайму время ответила голом Влатко Стояновски.
Такой результат позволил сборной Австрии завоевать вторую путёвку на Евро-2020 из группы G. Прежде это удалось Польше. Команда Северной Македонии упустила шанс напрямую отобраться на континентальное первенство и теперь поборется за право сыграть в стыковых матчах, по итогам которых будут разыграны последние четыре путёвки на Евро-2020.
Ранее сообщалось, что гол Николы Влашича помог Хорватии победить Словакию и выйти на Евро-2020.