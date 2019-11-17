Австрия обыграла Северную Македонию и вышла на Евро-2020

Сборная Австрии одержала победу над национальной командой Северной Македонии в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Встреча, прошедшая в Вене, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу сборной Австрии принесли голы Давида Алабы и Штефана Ляйнера, забивших на седьмой и 48-й минутах.

Северная Македония уже в компенсированное ко второму тайму время ответила голом Влатко Стояновски.

Такой результат позволил сборной Австрии завоевать вторую путёвку на Евро-2020 из группы G. Прежде это удалось Польше. Команда Северной Македонии упустила шанс напрямую отобраться на континентальное первенство и теперь поборется за право сыграть в стыковых матчах, по итогам которых будут разыграны последние четыре путёвки на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что гол Николы Влашича помог Хорватии победить Словакию и выйти на Евро-2020.