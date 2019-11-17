Гол Влашича помог Хорватии победить Словакию и выйти на Евро-2020
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Встреча, прошедшая в Риеке, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Словакия забила первой. На 32-й минуте отличился Роберт Боженик.
Хорватия ответила голами Николы Влашича и Бруно Петковича.
В середине второго тайма гости остались вдесятером. За перебор жёлтых карточек с поля был удалён Роберт Мак.
Итоговый счёт в пользу Хорватии спустя несколько минут после удаления игрока сборной Словакии установил Иван Перишич.
Такой результат позволил серебряным призёрам чемпионата мира 2018 года обеспечить себе путёвку на Евро-2020. Хорватия сохранила шансы завоевать прямую путёвку на континентальное первенство.
Ранее сообщалось, что Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020.