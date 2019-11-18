Черчесов высказался о шансах Жиркова и Головина сыграть с Сан-Марино
- АГН «Москва»
«Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провёл тренировку, хоть она и не была интенсивной. Вечером будет заключение от врача, и из этого будем исходить», — цитирует Черчесова ТАСС.
Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, гарантировав себе второе место в группе I. Заключительный матч квалификации с Сан-Марино состоится 19 ноября в Серравале.
Ранее журналист Василий Уткин ответил на шутку украинского комментатора о сборной России.