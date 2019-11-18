Черчесов высказался о шансах Жиркова и Головина сыграть с Сан-Марино

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил шансы защитника Юрия Жиркова и полузащитника Александра Головина выйти на поле в заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

«Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провёл тренировку, хоть она и не была интенсивной. Вечером будет заключение от врача, и из этого будем исходить», — цитирует Черчесова ТАСС.

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, гарантировав себе второе место в группе I. Заключительный матч квалификации с Сан-Марино состоится 19 ноября в Серравале.

Ранее журналист Василий Уткин ответил на шутку украинского комментатора о сборной России.