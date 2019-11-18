Уткин ответил на шутку украинского комментатора о сборной России

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Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на шутку украинского комментатора Виктора Вацко о сборной России после её крупного поражения от Бельгии (1:4) в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Уткин ответил на шутку украинского комментатора о сборной России
  • РИА Новости

«Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы, — нам, и мы, кацапы, — вам, хохлам? Правильно. Троллить. Разгромленные должны не только чистить пёрышки, но и обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи?» — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что очень ждёт матча между Россией и Украиной на Евро-2020.

«Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом», — добавил Уткин.

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, гарантировав себе второе место в группе I. Заключительный матч квалификации состоится 19 ноября. Соперником российской команды станет сборная Сан-Марино. 

Украина также вышла на чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии.

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