Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии

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Украинский комментатор с юмором отреагировал на поражение сборной России по футболу от Бельгии в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии
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«А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?» — написал Вацко в своём Twitter.

До матча с Бельгией главный тренер российской команды Станислав Черчесов сказал, что главной целью для его подопечных является победа на Евро-2020.

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, гарантировав себе второе место в группе I. Заключительный матч квалификации состоится 19 ноября. Соперником российской команды станет сборная Сан-Марино.

Ранее определились 16 из 24 участников Евро-2020.

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