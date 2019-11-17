Определились 16 из 24 участников Евро-2020
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На данный момент прямые путёвки на Евро-2020 себе обеспечили Англия, Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Россия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.
В группе B Португалия и Сербия поборются за оставшуюся прямую путёвку. В группе D две прямые путёвки будут разыграны между сборными Дании, Швейцарии и Ирландии. В группе E за оставшуюся путёвку поборются Венгрия, Уэльс и Словакия.
Ещё четыре путёвки в финальную стадию будут разыграны в стыковых матчах.
Ранее сообщалось, что Австрия обыграла Северную Македонию и вышла на Евро-2020.