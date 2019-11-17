Психологические проблемы и разница в классе: почему сборная России за год не научилась играть с топовыми командами

Поражение в матче с командой Бельгии показало, что сборная России пока не может на равных соперничать с коллективами топ-уровня. Причинами стали игра без одного из ключевых футболистов — Александра Головина, неуверенное выступление его сменщика, а также отсутствие запасного плана действий. О том, почему подопечные Станислава Черчесова не смогли добиться прогресса по сравнению с первой встречей с бельгийцами в отборочном цикле Евро-2020, — в материале RT.

Сборная России потерпела второе поражение в квалификационном турнире чемпионата Европы 2020 года. Подопечные Станислава Черчесова на своём поле уступили бельгийцам и вновь заставили болельщиков схватиться за головы, а экспертов — говорить очевидные вещи об уровне национальной команды. Поражение с крупным счётом развеяло наметившийся было миф о непобедимости Артёма Дзюбы и компании, вновь показав, что необходимо чётко разграничивать успехи в играх с середняками и грандами мирового футбола.

Одним из самых разочаровывающих моментов в этом матче стала неотвратимость результата. Если в дебюте «красные дьяволы» осваивались на «Газпром Арене» и действовали осторожно, то затем включили близкие к максимальным обороты и легко оформили победу. Россияне оказались решительно не готовы к подобному спурту соперника и пропустили три мяча за 21 минуту. Причём если гол Торгана Азара стал результатом блестящих индивидуальных действий, то оба мяча его старшего брата — следствием обидных ошибок, которые стали допускать занервничавшие подопечные Черчесова.

Во втором тайме отечественные футболисты выглядели более уверенно и чаще атаковали, но это связано скорее с тем, что гости ослабили хватку. При счёте 4:0 подопечные Роберто Мартинеса заметно расслабились и позволили россиянам немного подсластить пилюлю.

По словам Черчесова, в отчётном матче сборная России должна была действовать в более атакующей манере, а не отсиживаться в обороне. В связи с этим, на поле оказались нацеленные на созидание Миранчук и Ионов, а место левого хавбека занял Жирков. Однако схема не сработала. Несмотря на обилие попыток, в нападении россияне смотрелись предсказуемо и по большей части беззубо, что во многом обусловлено слабым выступлением Артёма Дзюбы.

Форвард «Зенита» вновь не проявил своих лучших качеств, столкнувшись с физически сильными защитниками соперника. Подобное произошло во встрече с «Лейпцигом», когда Дзюба мало что смог поделать с не самым высоким, но довольно крепким Упамекано. На этот раз с ним постоянно оказывался один из тройки защитников Вермален — Бойата — Алдервейрелд, что стало для Артёма серьёзной проблемой. Лидер российской сборной уступал в верховых единоборствах и постоянно оказывался под давлением, что мешало ему обеспечивать передачами партнёров.

Возможно, малая продуктивность Дзюбы обусловлена тем фактом, что в этой встрече не нашлось футболиста, который смог бы отвлечь внимание на себя. Если в «Зените» этим занимается Сердар Азмун, то в сборной России аналогов ему не оказалось.

В связи с этим атакующая модель национальной команды оказалась недееспособна. Большинство комбинаций в той или иной мере завязаны на Дзюбе, но без его активного участия они были обречены на провал. Иллюстрацией этого стали непрекращающиеся навесы в исполнении того же Жиркова. Юрий упорно грузил мяч в штрафную на партнёра по клубу, но попытки завершались неудачно.

Кроме того, встреча с «красными дьяволами» показала, что несмотря на ровный состав российской сборной, в ней есть незаменимые футболисты. Одним из таковых можно смело назвать Александра Головина. Полузащитник «Монако» является ключевым элементом коллектива, оказывающим огромное влияние как на игру в нападении, так и в защите. В его отсутствие команде не хватало неординарных действиях впереди и качественного волнореза в обороне. Зобнин пока так и не смог набрать оптимальную форму и похож на бледную тень самого себя образца чемпионского сезона «Спартака», Оздоев хоть и очень старался, но в одиночку был бессилен, а Миранчук и Ионов не обладают необходимыми качествами и желанием заниматься черновой работой.

Именно хавбек «Локомотива» стал одним из главных разочарований игры. После фееричного выступления в матчах с «Ювентусом», от него ждали подобного и в противостоянии с Бельгией, но он оставил о себе не самое лучшее впечатление. Алексей практически не отрабатывал в обороне и избегал единоборств, а на чужой половине поля смотрелся не так вдохновенно. Если раньше непопадание Миранчука в состав объясняли предвзятым отношением Черчесова, то теперь об этом не может быть и речи.

На его фоне Бакаев выглядел несравнимо лучше: цеплялся за каждый мяч, навязывал прессинг сопернику и активно участвовал в созидании. Он показал, что не забыл, как действовать на фланге полузащиты и отлично заменил подуставшего Жиркова. Зелимхан вёл за собой, а большинство атак сборной России во втором тайме связаны с его фамилией. Неудивительно, что единственный мяч хозяев был забит после розыгрыша углового, который заработал хавбек «Спартака».

Однако другие замены Черчесова сработали в меньшей степени. Кузяев оказался ничем не лучше Зобнина и практически растворился на поле, а Комличенко указал на отсутствие альтернативы Дзюбе в линии нападения. Николай никогда не славился скоростными качествами, что в очередной раз продемонстрировал в игре с Бельгией. Форвард «Млады Болеслав» не мог должным образом поддерживать быстрые выпады хозяев, а в верховой борьбе уступал более мастеровитым оппонентам.

В связи с этим в очередной раз приходится вспоминать о юношеской сборной России, в которой оказался целый ряд претендентов на попадание в состав основной команды. На фоне не самых удачных действий более опытных товарищей, появление на поле Магомеда-Шапи Сулейманова и Фёдора Чалова уже не представлялось таким неудачным решением. Хавбек «Краснодара» вряд ли сильно уступил бы Ионову в продуктивности, а нападающий ЦСКА оказался бы куда более полезным при игре в короткий пас, к которому хозяева были вынуждены обратиться из-за отсутствия перспектив в борьбе на втором этаже.

Ещё одним спорным решением наставника российской сборной стал выход Сергея Петрова на левом фланге обороны. Футболист «Краснодара» привык действовать на противоположном краю, поэтому чувствовал себя не так уверенно. Уже на третьей минуте он получил жёлтую карточку, а впоследствии оказался причастен к двум пропущенным голам. В эпизодах с третьим и четвёртым взятием ворот он задерживался впереди и лишь наблюдал за развитием результативных атак соперника.

Не с лучшей стороны показал себя и Фернандес. Марио всегда славился прежде всего своими атакующими действиями, но в обороне был не так успешен. Это особенно проявилось в противостоянии с братьями Азар, которые без особых проблем разбирались с защитником ЦСКА. Так, в случае с первым и вторым голами Фернандес оказывался рядом с Торганом и Эденом, но не смог помешать ни одному, ни второму.

Стоит понимать, что субботний матч не стал полным разочарованием и не поставил крест на перспективах дружины Черчесова на Евро-2020. Он лишь в очередной раз показал, что сборная России не способна играть в открытый футбол с командами топ-уровня. На данный момент коллектив не располагает исполнителями уровня Эдена Азара и Кевина Де Брёйне, что ограничивает его возможности.

Как и в марте, российские футболисты выступили на своём уровне, но прыгнуть выше головы не смогли. На стадионе «Руа Бодуэн» преимущество «красных дьяволов» было более чем осязаемым. Не стала иной и встреча в Москве.

Поэтому если Станислав Черчесов вновь хочет добиться успеха, то ему придётся сделать ставку на уверенные действия в обороне и отличную функциональную готовность спортсменов. Именно это принесло сборной успех в противостоянии с Испанией на домашнем мундиале и должно помочь в будущем. Безусловно, такой футбол вряд ли можно будет назвать произведением искусства, но болельщикам гораздо важнее результат.

Стоит добавить, что фиаско с Бельгией имеет под собой ещё одно объяснение. Так, поздней осенью российские футболисты регулярно демонстрируют не лучшие результаты. Вероятно, на этом факторе сказывается усталость от плотного графика и близость зимнего перерыва. Достаточно вспомнить, что за последние шесть лет команда уступила в шести из 11 матчей в ноябре с общей разницей забитых и пропущенных мячей 10:20.

В 2018-м сборная России проиграла Германии в контрольном матче и Швеции в Лиге наций. А до этого команда уступала Аргентине, Катару, Хорватии и Австрии.