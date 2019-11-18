«Хорошо, что это произошло сейчас»: Рахимов о поражении России от Бельгии и работе над ошибками

В разгромном поражении России от Бельгии в рамках отборочного этапа Евро-2020 нет ничего страшного, эта «осечка не должна опустить сборную на ступень ниже», заявил в интервью RT известный тренер Рашид Рахимов. По его словам, неудача позволит команде поработать над слабыми местами перед финальным этапом форума. Также он подчеркнул, что подопечные Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге поначалу действовали достаточно уверенно, но быстрый гол соперника сломал им игру.

«Данная осечка не должна опустить сборную на ступень ниже»

— Какое впечатление у вас оставила игра сборной России в матче с Бельгией?

— Соперник наглядно продемонстрировал разницу в классе и исполнительском мастерстве, которая существует между двумя командами. Мы видели, насколько опасны были атаки соперника — практически каждая несла определённую угрозу благодаря мастерству отдельных исполнителей: Эдена и Торгана Азаров, Ромелу Лукаку, Дриса Мертенса, Кевина де Брёйне и Акселя Витселя. У любого из названных футболистов есть возможность привнести в игру ещё больше вариативности, а умение творить у каждого из них на очень высоком уровне.

— Справедливо ли говорить, будто это поражение чётко показало, что российская сборная на порядок слабее команд топ-уровня?

— Нет, так говорить нельзя. Надо понимать: хорошо, что это произошло сейчас, когда задача по выходу на чемпионат Европы уже решена. Причём команда сделала это достаточно уверенно. Мы с самого начала понимали, что бельгийцы являются фаворитами в группе. В то же время подопечные Станислава Черчесова неплохо выглядели в первом матче с «красными дьяволами», а в нынешнем им не хватило азарта. Он появился лишь во втором тайме, когда соперник начал играть медленнее.

Именно поэтому данная встреча хороша тем, что у тренерского штаба есть возможность проанализировать ошибки и исправить их. Не вижу ничего страшного в этом результате. Сборная провела хороший отборочный цикл, и данная осечка не должна опустить её на ступень ниже. Всё равно мы обеспечили себе участие в чемпионате Европы, и до начала турнира есть ещё время, чтобы поработать над теми аспектами, которые нужно улучшить.

— Почему же азарта в действиях сборной не было изначально?

— Наши построили игру, ориентируясь на то, что соперник очень силён при переходах в атаку. Старались быстро возвращаться за линию мяча, действовать компактно. Но первый пропущенный гол многое изменил. Бельгийцы сразу же воспользовались свободными зонами, которые появлялись при атаках сборной России. Если бы не гол Торгана Азара, команда сохранила бы структуру организации игры. А так пришлось раскрываться, чем оппонент и воспользовался.

— То есть о боязни соперника речи идти не может?

— Нет, всё-таки подопечные Станислава Черчесова имеют опыт игр с самыми разными сборными. Никакого страха не было, предыдущие встречи отборочного турнира, напротив, придали уверенности в себе. Но разница в классе между отдельными исполнителями присутствовала. У России многое не получалось в атаке.

— Может, стоило сделать ставку на оборону и самим сыграть на контратаках?

— Нельзя постоянно действовать от обороны. А как мы будем тогда забивать? Думаю, тренерский штаб просто пытается найти баланс в игре. В первом тайме его не было — отсюда и результат. Наши «автобус» не ставили и достаточно высоко прессинговали соперника. Но агрессии не хватало, и бельгийцы выходили из-под прессинга, а потом создавали моменты. После пропущенного мяча пришлось рисковать, но впереди у нас было очень много потерь, игра в атаке не клеилась. Гости очень хорошо отрезали группу наших игроков с помощью вертикальных передач. Эта разница сыграла определяющую роль. Но, повторюсь, ничего страшного в этом поражении не вижу.

«К чемпионату Европы этот результат забудется»

— Не странно ли после такой игры звучат слова Черчесова о желании победить на Евро?

— А он должен был сказать, что мы будем там отбиваться? Такое заявление вы тоже не поймёте. Это определённая мотивация, которую он даёт как себе, так и команде. Ставится задача бороться за самые высокие места. Все должны понимать, что нужно по максимуму делать то, что умеешь, и оставаться единым коллективом.

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— Можно ли назвать одной из причин поражения от Бельгии отсутствие Александра Головина и Дениса Черышева?

— Это, конечно, сказалось, тем более Головин сейчас выглядит очень хорошо в матчах чемпионата Франции. Он стал абсолютно другим футболистом — игроком высокого уровня. Черышев выступает в одном из сильнейших чемпионатов Европы. Здесь можно вспомнить и отсутствовавшего Дмитрия Баринова, который зарекомендовал себя с наилучшей стороны за последние пару лет. В определённой степени это сказалось. Но произошедшее свидетельствует и о том, что есть ещё футболисты, способные помочь сборной добавить. Может быть, ближе к Евро появятся и новые исполнители, которые будут готовы безболезненно влиться в состав команды. Показателен пример того же Зелимхана Бакаева. В Санкт-Петербурге он очень уверенно вышел на замену.

— Не стоило ли выпустить Бакаева с первых минут?

— Тренерский штаб всё видит и определяет состав исходя из состояния футболистов, плана на матч. Ответ на данный вопрос знают только Черчесов и его помощники. Мы можем после финального свистка лишь предполагать. Я, как тренер, никогда не говорю о таких вещах.

— Какое впечатление оставила у вас игра Алексея Миранчука?

— Ниже определённого уровня он уже не опускается. Алексей стабилен, а это признак определённого класса и мастерства. Мне нравятся все матчи текущего сезона в исполнении Миранчука. Сложно всегда выступать на максимуме, но есть определённая грань, которую классные футболисты не переступают. Это применимо и к Миранчуку. Он становится всё более классным игроком.

— Как поражение от Бельгии может сказаться на перспективах сборной?

— К чемпионату Европы этот результат забудется. Уже сейчас о поражении в Санкт-Петербурге не стоит думать. Куда правильнее заглядывать в будущее.