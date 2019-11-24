Гол Влашича помог ЦСКА обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ

В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов».

Матч, проходивший на «ВЭБ Арене» в Москве, завершился со счётом 1:0 в пользу ЦСКА.

Единственный гол в матче на счету Николы Влашича.

ЦСКА имеет 33 очка после 17 туров, что позволяет команде занимать четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. «Крылья Советов» находятся на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Арсенал» и поднялся на третье место в РПЛ.