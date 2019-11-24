Гол Влашича помог ЦСКА обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
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Матч, проходивший на «ВЭБ Арене» в Москве, завершился со счётом 1:0 в пользу ЦСКА.
Единственный гол в матче на счету Николы Влашича.
ЦСКА имеет 33 очка после 17 туров, что позволяет команде занимать четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. «Крылья Советов» находятся на 12-й позиции.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Арсенал» и поднялся на третье место в РПЛ.