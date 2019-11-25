СМИ: Алексей Миранчук хочет перейти в «Ювентус»

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В Италии заявили о желании полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука продолжить карьеру в итальянском «Ювентусе», который интересуется игроком.
СМИ: Алексей Миранчук хочет перейти в «Ювентус»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщает Calciomercato.com, в «Ювентусе» некоторое время наблюдали за развитием Алексея Миранчука, а после удачных матчей со «старой синьорой» в Лиге чемпионов руководство клуба начало всерьёз рассматривать его покупку по окончании текущего сезона. По информации источника, сам игрок хочет перехода в «Ювентус».

Алексей Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В текущем сезоне игрок провёл 14 матчей, забил четыре гола и отдал две результативных передачи.

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