Сёмин рассказал о причине частых травм игроков «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что причиной высокой травматичности футболистов его команды является скомканная предсезонная подготовка.

«Много основных футболистов, которые выбыли к этому периоду. Это связано с тем, что была неоднородная подготовка к сезону. Одни готовились полный цикл, а другие — одну неделю. Сборники вообще приехали за несколько дней до начала сезона», — цитирует Сёмина Sport24.

Ближайший поединок «Локомотив» сыграет в рамках Лиги чемпионов. 26 ноября москвичи на своём поле примут леверкузенский «Байер».

Ранее сообщалось, что Майкл Оливер обслужит матч ЛЧ «Локомотив» — «Байер».