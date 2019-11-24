Майкл Оливер обслужит матч ЛЧ «Локомотив» — «Байер»
- © Simon Bellis
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помощниками Оливера станут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Четвёртым рефери назначен Дэвид Кут.
За VAR будут отвечать Крис Кэвана и Ли Беттс.
По итогам четырёх туров «Байер» и «Локомотив» занимают третье и четвёртое места в группе D, набрав по три очка.
Матч «Локомотив» — «Байер» состоится 26 ноября в Москве на «РДЖ Арене». Начало — в 19:55 мск.
Ранее Алексей Миранчук объяснил, почему забил больше мячей в ЛЧ, чем Криштиану Роналду.