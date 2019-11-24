Майкл Оливер обслужит матч ЛЧ «Локомотив» — «Байер»

Британский футбольный арбитр Майкл Оливер назначен главным судьёй матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и леверкузенским «Байером».

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помощниками Оливера станут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Четвёртым рефери назначен Дэвид Кут.

За VAR будут отвечать Крис Кэвана и Ли Беттс.

По итогам четырёх туров «Байер» и «Локомотив» занимают третье и четвёртое места в группе D, набрав по три очка.

Матч «Локомотив» — «Байер» состоится 26 ноября в Москве на «РДЖ Арене». Начало — в 19:55 мск.

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