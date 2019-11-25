«Закрывать сектор «Спартака» было бы неразумно»: что известно об инцидентах с оскорблениями в адрес Артёма Дзюбы

На матче «Урала» и «Спартака» на чемпионате России по футболу нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу второй раз за неделю нецензурно оскорбили болельщики. Российская премьер-лига объявила, что не оставит этот эпизод без внимания, а в клубе нападающего подчеркнули, что хотели бы лишить фанатов, скандировавших речовки, права посещать стадионы. По мнению бывшего президента РФС Вячеслава Колоскова, болельщиков нужно вычислить, назначив им наказание, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях. В то же время он высказался против дисквалификации сектора фанатов «Спартака» на матче 18-го тура с «Зенитом».

17-й тур чемпионата России по футболу был омрачён неприятным и неоднозначным эпизодом, в который вновь оказался втянут Артём Дзюба. Нападающий «Зенита» подвергся массовым оскорблениям со стороны зрителей спустя всего несколько дней после такого же инцидента, произошедшего в матче сборной страны с командой Сан-Марино в отборе на Евро-2020.

Только в этот раз непосредственно на стадионе футболист не мог слышать нецензурные скандирования в свой адрес. Инцидент произошёл во время матча «Урала» и «Спартака» в Екатеринбурге. Болельщики московской команды, за которую Дзюба выступал в прошлом и из которой со скандалом уходил, практически всей гостевой трибуной оскорбляли форварда, переиначив известную кричалку фанатов «Зенита», начинающуюся со слов «Оп, давай, давай!».

Для футбола массовые оскорбления становятся привычным явлением, и им подвергаются самые разные игроки и тренеры, которые по тем или иным причинам вызвали недовольство активных фанатских групп. Зачастую такие эпизоды остаются без пристального внимания общественности и организаторов — в данном случае Российской премьер-лиги.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза периодически штрафует клубы за оскорбительные выкрики болельщиков на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, и на этом разбирательства заканчиваются. Случаи, когда бы КДК применял более суровые санкции и закрывал секторы стадиона на один матч, как допускает регламент РФС, крайне редки.

Но в этот раз РПЛ выпустила официальное заявление по поводу инцидента в Екатеринбурге. В Российской премьер-лиге заявили, что не приемлют подобные проявления неуважения к игроку, и объявили о начале проверки и сбора соответствующих материалов, чтобы передать их в КДК РФС.

Позднее свою позицию по поводу произошедшего выразил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Он призвал запретить вход на стадион для болельщиков, допускающих оскорбительные выкрики в адрес футболистов.

«Эти люди не имеют права быть на наших стадионах. Я бы хотел, чтобы лидеры активного боления и рядовые болельщики, которых очень много в России, дали оценку поведению группы людей, которые не только решают, кому играть и кому тренировать, но и агрессивно нападают на игроков других команд и капитана сборной России. Артёму крайне неприятно такое слышать, но он понимает, откуда это идёт», — цитирует Медведева РИА Новости.

По мнению бывшего президента РФС Вячеслава Колоскова, Дзюба заслужил, чтобы к РПЛ взяла инцидент под свой контроль и добилась исправления ситуации. Он отметил, что действенной мерой могло бы стать применение норм административного права в отношении болельщиков, скандировавших оскорбления.

«Дзюба — капитан сборной, лучший бомбардир нашего чемпионата, игрок, который цементирует вокруг себя национальную команду. Как не встать на его защиту? Даже если оскорбление идёт в адрес любого футболиста и тренера, это уже вопиющее нарушение спортивной этики. Если это доносится с трибун, да ещё с матом, то это хулиганство. С моей точки зрения, таким болельщикам надо выписать волчий билет, хотя в наших условиях это не очень эффективно. Эти оскорбления подпадают под административный кодекс. Если есть возможность вычислить этих людей, то я бы обратился в правоохранительные органы для того, чтобы они рассмотрели вопрос о применении нормы и назначили исправительные работы или 15 суток ареста. Поступать надо жёстко, потому что это хамское поведение на трибунах», — сказал Колосков RT.

В «Спартаке», чьи фанаты были замечены в неподобающем поведении, никак не прокомментировали оскорбления в адрес своего бывшего игрока.

При этом в ближайшем матче 18-го тура чемпионата России московская команда как раз встречается с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, в связи с чем тема оскорблений Дзюбы станет особенно актуальной для этой игры. Поднявшийся в последнее время шум вполне может привести к тому, что КДК РФС рассмотрит вариант с дисквалификацией гостевого сектора «Спартака» на один матч. Однако Колосков выразил надежду, что этого не произойдёт, чтобы не пострадали другие болельщики красно-белых.

«Мне кажется, что закрывать сектор было бы неразумным. До сих пор не вычислены эти так называемые горе-болельщики, а бросать тень на весь клуб неправильно. Это будет знаковый, топовый матч, поэтому лишать болельщиков «Спартака» возможности приехать в Санкт-Петербург мне кажется нецелесообразным. Но контроль надо сделать пожёстче, чтобы выявить тех людей, которые бесчинствуют на трибунах», — отметил бывший президент РФС.