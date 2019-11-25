«Закрывать сектор «Спартака» было бы неразумно»: что известно об инцидентах с оскорблениями в адрес Артёма Дзюбы
- РИА Новости
- © Александр Вильф
17-й тур чемпионата России по футболу был омрачён неприятным и неоднозначным эпизодом, в который вновь оказался втянут Артём Дзюба. Нападающий «Зенита» подвергся массовым оскорблениям со стороны зрителей спустя всего несколько дней после такого же инцидента, произошедшего в матче сборной страны с командой Сан-Марино в отборе на Евро-2020.
Только в этот раз непосредственно на стадионе футболист не мог слышать нецензурные скандирования в свой адрес. Инцидент произошёл во время матча «Урала» и «Спартака» в Екатеринбурге. Болельщики московской команды, за которую Дзюба выступал в прошлом и из которой со скандалом уходил, практически всей гостевой трибуной оскорбляли форварда, переиначив известную кричалку фанатов «Зенита», начинающуюся со слов «Оп, давай, давай!».
Для футбола массовые оскорбления становятся привычным явлением, и им подвергаются самые разные игроки и тренеры, которые по тем или иным причинам вызвали недовольство активных фанатских групп. Зачастую такие эпизоды остаются без пристального внимания общественности и организаторов — в данном случае Российской премьер-лиги.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза периодически штрафует клубы за оскорбительные выкрики болельщиков на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, и на этом разбирательства заканчиваются. Случаи, когда бы КДК применял более суровые санкции и закрывал секторы стадиона на один матч, как допускает регламент РФС, крайне редки.
Но в этот раз РПЛ выпустила официальное заявление по поводу инцидента в Екатеринбурге. В Российской премьер-лиге заявили, что не приемлют подобные проявления неуважения к игроку, и объявили о начале проверки и сбора соответствующих материалов, чтобы передать их в КДК РФС.
Позднее свою позицию по поводу произошедшего выразил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Он призвал запретить вход на стадион для болельщиков, допускающих оскорбительные выкрики в адрес футболистов.
«Эти люди не имеют права быть на наших стадионах. Я бы хотел, чтобы лидеры активного боления и рядовые болельщики, которых очень много в России, дали оценку поведению группы людей, которые не только решают, кому играть и кому тренировать, но и агрессивно нападают на игроков других команд и капитана сборной России. Артёму крайне неприятно такое слышать, но он понимает, откуда это идёт», — цитирует Медведева РИА Новости.
По мнению бывшего президента РФС Вячеслава Колоскова, Дзюба заслужил, чтобы к РПЛ взяла инцидент под свой контроль и добилась исправления ситуации. Он отметил, что действенной мерой могло бы стать применение норм административного права в отношении болельщиков, скандировавших оскорбления.
«Дзюба — капитан сборной, лучший бомбардир нашего чемпионата, игрок, который цементирует вокруг себя национальную команду. Как не встать на его защиту? Даже если оскорбление идёт в адрес любого футболиста и тренера, это уже вопиющее нарушение спортивной этики. Если это доносится с трибун, да ещё с матом, то это хулиганство. С моей точки зрения, таким болельщикам надо выписать волчий билет, хотя в наших условиях это не очень эффективно. Эти оскорбления подпадают под административный кодекс. Если есть возможность вычислить этих людей, то я бы обратился в правоохранительные органы для того, чтобы они рассмотрели вопрос о применении нормы и назначили исправительные работы или 15 суток ареста. Поступать надо жёстко, потому что это хамское поведение на трибунах», — сказал Колосков RT.
В «Спартаке», чьи фанаты были замечены в неподобающем поведении, никак не прокомментировали оскорбления в адрес своего бывшего игрока.
При этом в ближайшем матче 18-го тура чемпионата России московская команда как раз встречается с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, в связи с чем тема оскорблений Дзюбы станет особенно актуальной для этой игры. Поднявшийся в последнее время шум вполне может привести к тому, что КДК РФС рассмотрит вариант с дисквалификацией гостевого сектора «Спартака» на один матч. Однако Колосков выразил надежду, что этого не произойдёт, чтобы не пострадали другие болельщики красно-белых.
«Мне кажется, что закрывать сектор было бы неразумным. До сих пор не вычислены эти так называемые горе-болельщики, а бросать тень на весь клуб неправильно. Это будет знаковый, топовый матч, поэтому лишать болельщиков «Спартака» возможности приехать в Санкт-Петербург мне кажется нецелесообразным. Но контроль надо сделать пожёстче, чтобы выявить тех людей, которые бесчинствуют на трибунах», — отметил бывший президент РФС.
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