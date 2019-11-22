«Возвращение Игоря в сборную маловероятно»: Малафеев об Акинфееве, ошибках Гилерме, 1:7 от Португалии и молодёжи

Возвращение Игоря Акинфеева в сборную может произойти только в случае серии травм или крайне неудачных выступлений его конкурентов. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал бывший страж ворот «Зенита» Вячеслав Малафеев. Он также заявил, что голкипер ЦСКА крайне негативно относится к конкуренции, и назвал лучшего вратаря страны на данный момент. Кроме того, Малафеев оценил шансы Матвея Сафонова и Александра Максименко оказаться в составе национальной команды и высказался о перспективах коллектива Станислава Черчесова на Евро-2020.

— Как вы оцениваете перспективы сборной России на чемпионате Европы 2020 года?

— Все помнят успех 2008 года. Но можно смело говорить, что нынешняя команда способна повторить это достижение. Безусловно, подбор футболистов позволяет России бороться с грандами. При этом нельзя отрицать такую вещь как общая стоимость коллектива. По этому параметру подопечные Станислава Черчесова заметно уступают многим из будущих соперников по турниру.

— Стоит ли считать это таким важным фактором?

— Как минимум на клубном уровне он зачастую очень чётко отражает разницу между командами. Как правило, более качественные футболисты берут верх над менее мастеровитыми.

— Тем не менее это не помешало «Зениту» обыграть «Манчестер Юнайтед» в финале Суперкубка УЕФА 2008 года. Причина в том, что тот матч был по большей части выставочным?

— Не согласен с такой формулировкой. Возможно, он не имел такого значения для «Манчестер Юнайтед», как для «Зенита». Мы начали переигрывать их, а манкунианцы даже не могли создать опасные моменты. Несомненно, в последние 20—30 минут нас прижали к воротам, но давление не переросло в голы. И это несмотря на тот факт, что мы провели три вынужденные замены.

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— Что же стало причиной?

— На мой взгляд, футболисты «Манчестер Юнайтед» недонастроились. Думали, что легко победят. Мол, «Зенит», обладатель Кубка УЕФА — что это такое? Не верю, что какой-либо спортсмен не хочет взять трофей.

— Может ли сборная России повторить путь того «Зенита», от которого не ждали победы ни в Кубке, ни в Суперкубке УЕФА?

— Хотелось бы в это верить. Но дружина Черчесова зависит от лидеров. Максимального результата добиваются исключительно коллективы с ярко выраженными вожаками — в ментальном или игровом планах.

— Кто является лидером в национальной команде сейчас?

— Дзюба, Черышев, Миранчуки, Баринов, Джикия. Отчасти Гилерме. Существует группа футболистов — вокруг них строится игра. Остаётся рассчитывать, что все они подойдут к турниру в оптимальных условиях.

— Крупным международным соревнованиям обычно предшествует длительный период подготовки. На вашей памяти были случаи, когда коллектив не успевал набрать нужные кондиции?

— За свою карьеру трижды выступал на чемпионатах Европы и помню подготовку к каждому из них. Футболисты по несколько раз успевали набрать форму и потерять её. Достаточно вспомнить первенство 2012 года, когда неплохой старт сменился неудачами.

— При этом в сборной России говорят о задачах одержать победу на Евро-2020. Как к этому относиться?

— Каждый настраивается на максимум. Если не ставить высокие цели, то невозможно добиться даже средних результатов. Можно сказать, что при определённых условиях россияне способны не только показывать хороший футбол, но и решать серьёзные задачи.

— Лично вам нравится игра коллектива Черчесова?

— В первую очередь, она приносит результат. Конечно, матч на матч не приходится, но в целом данный стиль имеет право на жизнь.

— Следовательно, вас в нём что-то не устраивает?

— Не могу так сказать. Всё зависит от состояния и задач коллектива в конкретный момент. Игра отличается в зависимости от оппонента, турнирных задач и других факторов.

— Болельщики вновь боготворят сборную России, гордятся игроками. Можно сказать, что этот показатель важнее результата?

— Одно неразрывно связано с другим. Если есть результат, то тебя любят, нет — жёстко критикуют. Но стоит отметить, что на мнение фанатов влияет такой аспект, как самоотверженность футболистов. Если болельщики видят, что они демонстрируют высокую самоотдачу, спортивную злость, желание взять верх, то даже в случае неудач будут относиться к ним позитивно.

— Гилерме в двух важных матчах со «Спартаком» и «Ювентусом» допускал грубые ошибки. Насколько это тяжёлый удар для него?

— Для вратаря главное — продолжать работать, не подавая виду. Безусловно, он осознает, что за его действиями будут смотреть через призму этих ляпов. Но в такие моменты и проявляется уровень голкипера. Если в следующих встречах он будет действовать уверенно, то станет сильнее.

— Как вы справлялись с подобным давлением?

— В моей карьере также были эпизоды, когда меня поливали грязью. Старался не обращать внимания на разговоры, брал себя в руки и доказывал, что являюсь номером один.

— Сейчас много говорят о том, что в сборной России не было серьёзного соперничества во вратарской линии вплоть до ухода Игоря Акинфеева. Согласны?

— Акинфеев не любит конкуренцию, она его нервирует. Он должен быть уверен, что играет. На тренировке никто не пытается его задеть, толкнуть, а во время матча не втыкает иголки в куклу вуду, чтобы Игорь получил травму. Этот баланс долгое время выдерживался и в сборной. Отсутствие взаимозаменяемости и соперничества шло ему на пользу.

— Вы придерживались такого мнения, даже когда сами выступали за национальную команду?

— Нет, к этому пришёл после окончания карьеры. При этом уже тогда, оказываясь в запасе, понимал, что Игоря лучше не трогать. Ему не нужна поддержка как таковая. Все знали, что он выйдет и выступит на должном уровне.

— И вы?

— Конечно. Но как любой футболист, ждал своего часа, не желая зла Акинфееву.

— К слову, Черчесова часто критикуют за то, что он не привлекает молодых вратарей к тренировкам в главной команде и отдаёт предпочтение ветеранам в лице Сослана Джанаева и Антона Шунина…

— Это решение тренерского штаба. Специалистам виднее, на чём оно основано. Возможно, молодые голкиперы ещё не доказали, что достойны выступать на таком уровне, или Черчесов действительно считает, что они могут принести большую пользу в составе молодёжки. Я же полагаю, что в сборной должны быть преемственность и смена поколений.

— Александр Максименко и Матвей Сафонов поочерёдно защищают цвета молодёжки. Согласны со стратегией Михаила Галактионова?

— В большинстве случаев подобная практика несёт отрицательный результат, но бывают исключения. Похожая ситуация была в «Зените», когда я выступал в национальном первенстве, а Камил Чонтофальски — в еврокубках. Таким образом оба получили практику и в итоге был определён сильнейший. Впоследствии я занимал место в «рамке» на решающих стадиях Кубка УЕФА.

— Но приемлема ли подобная практика в национальной команде?

— Наверное, не совсем правильно чередовать голкиперов в сборной. Но решению Галактионова есть разумное объяснение. Судя по всему, он считает Сафонова и Максименко равными по уровню, вследствие чего не хочет усаживать одного из них на лавку без объяснения причин.

— Есть ли вероятность, что это идея Черчесова?

— Всё возможно.

— На данный момент Гилерме является лучшим вратарём России?

— С учётом последних встреч?(Смеётся)

— В целом.

— Думаю, да. Высокий уровень тренировочного процесса, регулярное появление на поле в еврокубках — всё это говорит в пользу Гилерме.

— При этом опыт выступлений в Лиге чемпионов не всегда положительный…

— Неважно. Пусть лучше он пропустит там, чем в составе сборной России. Не существует вратарей, которые не допускают ошибок. Вопрос периодичности.

— На ваш взгляд, как часто классный голкипер может позволять себе подобные ляпы?

— Считаю допустимым одну голевую ошибку за 15 матчей. Желательно, чтобы она не сказалась на результате встречи. Стоит напомнить, что у Акинфеева тоже были подобные недочёты, но вследствие везения они не всегда стоили его коллективу очков.

— А как же встреча с Южной Кореей на чемпионате мира 2014 года?

— Возможно, этот эпизод перекрыл все те моменты, когда ему повезло. Хотя удача улыбнулась Акинфееву ещё и в 2004-м.

— Что вы имеете в виду?

— Акинфеев мог играть вместо меня в тот памятном матче с Португалией, завершившемся со счётом 1:7. Я заболел, но никому не сказал об этом и оказался в воротах. Примечательно, что после возвращения в клуб на тот момент главный тренер «Зенита» Властимил Петржела вызвал меня в кабинет и сказал, что я останусь в запасе на следующую встречу.

— Почему?

— Спросил у него то же самое. Он сказал, что дело в семи пропущенных голах. И это при том, что он даже не смотрел матч.

— Что вы ответили?

— Предложил ему посмотреть запись, но он настоял на своём мнении. Посетовал на психологические проблемы. Возможно, кому-то было бы проще отдохнуть и затем вновь вернуться в состав, а мне стало лишь тяжелее. Ведь пришлось вновь отвоёвывать место в старте.

— Были ещё какие-либо подобные истории?

— Например, в игре с Македонией Владимир Габулов получил красную карточку. Я вышел вместо него и взял пенальти. А уже в следующей встрече мы крупно уступили Англии. Тут спас, а там трёшку получил.

— Насколько успех в клубе влияет на настрой в преддверии встречи за сборную?

— Это позволяет тебе лишний раз не накручивать себя. Если выиграл, то приезжаешь на позитиве. Для вратаря самое главное — спокойствие, отсутствие шума, обсуждений. Мы больше в себе. Когда на тебе сосредоточены все взгляды, как в случае с Гилерме, надо включить красавчика: улыбаться, всем видом показывать, что ничего не произошло.

— Даже если психологически очень тяжело?

— На камеру и в ходе общения внутри команды вратарь должен излучать уверенность. Мне однажды сказали, что голкипер не должен прятать глаза перед выходом на поле. Партнёры должны их видеть, ведь они тоже волнуются. Благодаря этому они понимают, что вратарь спокоен. Мол, в случае ошибки он меня спасёт.

— Как относитесь к слухам, что Акинфеев может вернуться и принять участие в Евро-2020?

— Думаю, это возможно в двух случаях. Во-первых, если будут травмированы все голкиперы высокого уровня. Во-вторых, если они будут крайне неудачно выступать в национальном первенстве. Учитывая это, возвращение Игоря в сборную практически нереально.

— Когда вы завершали выступления в национальной команде, что сказали Фабио Капелло?

— Что всегда готов вернуться, если буду нужен. На мой взгляд, тогда я выиграл конкуренцию, но при этом выбор был сделан не в мою пользу. Поэтому отмечал, что не готов оставаться в таком положении, ведь у меня банально не было времени, чтобы вновь взять верх в споре за звание первого номера. Мне тогда уже было 35 лет. В этом возрасте сложно бороться.

— На ваш взгляд, кто из вратарей должен составить компанию Гилерме в заявке сборной России на чемпионат Европы?

— Не хотел бы называть конкретные фамилии. Тем более, что всех кандидатов мы уже перечислили. В целом, на три места будут претендовать около шести человек.

— В последнее время футболистов, преданных одной команде, остаётся всё меньше. Почему вы провели всю карьеру в «Зените»?

— Для меня перейти в какой-либо другой российский клуб было неразумно с футбольной точки зрения. Особенно после того, как «Зенит» стал добиваться серьёзных успехов.

— А трансфер в зарубежный клуб?

— Многие команды предпочитают, чтобы вратарь был своим. Говорил на родном языке. Кроме того, есть такие факторы, как лимит на легионеров, зарплата. Безусловно, она у меня была не самая высокая, но больше, чем в клубах, где я мог заиграть. Кроме того, были другие причины не уезжать из России: семья, друзья, бизнес. Ощущаю себя неотъемлемой частью Санкт-Петербурга и всегда с удовольствием возвращаюсь сюда.