Любовь к гольфу и шутка про Мадрид: как Гарет Бэйл настроил болельщиков «Реала» против себя

Болельщики «Реала» в течение получаса освистывали полузащитника Гарета Бэйла в матче чемпионата Испании с «Реал Сосьедадом». Так они отреагировали на его празднование выхода сборной Уэльса на Евро-2020. Полузащитник, известный своей любовью к гольфу, отметил победу над Венгрией с флагом своей страны, на котором было написано «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке». Болельщиков возмутило, что футболист поддержал шутку валлийских фанатов в адрес своего клуба.

На протяжении получаса в субботнем матче «Реала» на трибунах «Сантьяго Бернабеу» стоял громкий свист. Но болельщики так реагировали не на соперника, которым в тот день был «Реал Сосьедад», проигравший в итоге со счётом 1:3, а собственный игрок. Полузащитнику Гарету Бэйлу объявлена чуть ли не настоящая война со стороны фанатов, и теперь это одно из главных событий в испанском футболе.

Валлийский игрок появился на поле в футболке «Реала» впервые за полтора месяца. Всё это время он лечился от травмы, характер которой не раскрывался и до сих пор является предметом споров среди болельщиков. Бэйл вышел на замену на 67-й минуте вместо Родриго, и с тех пор каждое действие хавбека встречалось свистом. Обструкция не стихала даже после того, как игрок помог оформить третий гол для своей команды.

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Также болельщики демонстрировали баннеры, в которых тоже читалось явное недовольство футболистом. Например, один из зрителей демонстрировал надпись «Родриго, Винисиус, Лука, Бэйл. В таком порядке». Это был намёк на то, какую теперь второстепенную роль фанаты отводят опальному полузащитнику в «Реале», а также отсылка к скандальному эпизоду, произошедшему несколькими днями ранее во время паузы на матчи сборных.

Бэйл и раньше вызывал тихое недовольство среди болельщиков «Реала». По их мнению, валлиец недостаточно выкладывается в играх за клуб, в то время как за сборную он играет гораздо лучше. Из-за травм Бэйл порой не выходит на поле на протяжении долгого времени, а последнее его попадание в лазарет вызвало массу вопросов. Полузащитник не играл полтора месяца, но получил вызов в сборную Уэльса и принял участие в обеих встречах, от которых зависел выход команды на Евро-2020. Бэйл дважды вышел в стартовом составе и отдал один голевой пас.

Но больше всего фанатов «Реала» разозлило то, как Бэйл отпраздновал победы за сборную. После второго матча валлийские футболисты взяли у болельщиков флаг своей страны с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке» и размахивали им перед всем стадионом. Радостный Бэйл присоединился к празднованию и попал вместе с баннером на объективы фотокамер.

Фраза «Уэльс, гольф, Мадрид» стала крылатой после интервью бывшего нападающего «Реала» Предрага Миятовича. Он раскритиковал Бэйла за то, что тот предпочитает игры за сборную и чрезмерно увлечён гольфом, а делам в родном клубе уделяет меньше внимания. Болельщики «Реала» с такой позицией согласились, а для валлийских любителей футбола фраза стала своеобразным поводом для гордости. В матчах за сборную они стали скандировать «Уэльс, гольф, Мадрид» и вывесили тот самый флаг с этими тремя словами.

Бэйл не стал дистанцироваться от набравшей популярность шутки и избегать провокаций в адрес своего клуба. Напротив, в послематчевых комментариях он отметил, что считает фразу довольно забавной, и сфотографировался со скандальным флагом.

По сообщениям СМИ, в клубе были недовольно поведением Бэйла, так как опасаются открытой конфронтации с фанатами. Негатива в первом же матче чемпионата Испании избежать не удалось. Зидану после убедительной, но омрачённой свистом победы пришлось успокаивать болельщиков.

«Надеюсь, это освистывание прекратится. Мы хотим, чтобы болельщики были с нами от начала до конца, но мы не можем это контролировать. Болельщики вправе поступать как им угодно, но я прошу их аплодировать всем игрокам. Я доволен игрой и победой. Не могу сказать, справедливо освистывание или нет. Каждый вправе думать все что угодно. Нам нужна поддержка болельщиков. Лучших игроков порой освистывают, а Бэйл вошёл в игру хорошо и должен продолжать работать. Вокруг него слишком много шума, он хочет быть с нами и играть хорошо. Он часть команды», — цитирует Зидана Marca.

При этом у наставника «Реала», как сообщали СМИ, натянутые отношения с Бэйлом. В вину футболисту ставят недостаточную требовательность к себе и всё то же увлечение гольфом, которое, по одной из версий, и является причиной многочисленных травм ног у футболиста. Бэйл проводит за игрой всё свободное время и даже обустроил гольф-симулятор в своём мадридском доме.

Прошедшим летом «Реал» не стал продавать Бэйла, несмотря на то, что и сам он не чувствует себя счастливым в Испании, и тренер не желает уделять ему много игрового времени. Все предложения о трансфере, в том числе достаточно выгодные, в Мадриде отвергли, чем вызвали раздражение у Бэйла, который стал всё чаще повторять, что по-настоящему рад только вызовам в сборную и возможности общаться с партнёрами на своём языке.

Последние скандалы с участием Бэйла могут подтолкнуть руководство «Реала» к продаже игрока уже в ближайшее трансферное окно. Болельщики «Тоттенхэма», из которого валлиец и перебрался в Мадрид в 2013 году, уже помечтали о его возможном возвращении, но источники, близкие к игроку, опровергли его желание оказаться в Лондоне. Бэйл надеется перейти в клуб, который продолжит выплачивать ему такую же высокую зарплату, как в «Реале».