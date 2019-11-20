Путёвка Уэльса, хет-трики Гнабри и Вейналдума и первая победа Латвии: обзор заключительных матчей отбора Евро-2020

Сборная Уэльса обыграла команду Венгрии и обеспечила себе участие в чемпионате Европы по футболу 2020 года, а Аарон Рэмзи оформил первый дубль в составе коллектива. Германия и Нидерланды одержали разгромные победы над Северной Ирландией и Эстонией соответственно, а Серж Гнабри и Джорджиньо Вейналдум отличились по три раза. Бельгия отправила шесть мячей в ворота Кипра, а Латвия сенсационно взяла верх над Австрией и прервала безвыигрышную серию из семи встреч.

Успех Уэльса

На момент заключительного тура не была решена судьба последней из 20 путёвок на чемпионат Европы 2020 года, разыгрываемых в ходе квалификационного турнира. В квинтете E за вторую строчку боролись три сборные. Венгрия опережала Уэльс и Словакию на одно и два очка соответственно и встречалась со своими главными преследователями. В то же время подопечные Павела Гапала дома принимали азербайджанцев.

Впервые в рамках нынешнего отбора в составе сборной Уэльса с первых минут появились Бэйл и Рэмзи. Как оказалось позднее, именно эти атлеты и стали главными творцами успеха коллектива и принесли ему путёвку на первенство континента. Уже на 15-й минуте Аарон замкнул передачу в исполнении Гарета и открыл счёт. Однако на этом хавбек «Ювентуса» не остановился и в дебюте второго тайма удвоил преимущество «драконов». Рэмзи оформил первый дубль в форме национальной команды и помог ей квалифицироваться на третье крупное международное первенство в своей истории. Ранее валлийцы выступали на чемпионате мира 1958 года и Евро-2016.

Стоит отметить, что при жеребьёвке финальной стадии чемпионата Старого Света сборная Уэльса окажется в четвёртой корзине. Таким образом, подопечные Райана Гиггза входят в число возможных соперников российских спортсменов по группе B. Достаточно вспомнить, что они уже встречались друг с другом в 2016 году и тогда спортсмены с Туманного Альбиона взяли верх со счётом 3:0.

В параллельном матче Словакия расправилась с Азербайджаном, но этот успех уже ничего не решал. Главным героем стал Марек Гамшик. Сначала хавбек «Далянь Ифан» помог отличиться Роберту Боженику, а затем сделал это сам. Для дружины Николы Юрчевича это поражение стало седьмым в рамках квалификации.

Крупные победы Германии и Нидерландов

В квартете C вплоть до последнего тура продолжалась борьба за первую строчку. Германия опережала Нидерланды на два балла, что оставляло подопечным Рональда Кумана шанс выйти в лидеры. Стоит отметить, что триумф «оранжевых» мог серьёзно изменить положение дел в квалификации, ведь бундестим рисковала лишиться места в первой корзине.

Подобная перспектива стала вполне реальной на седьмой минуте, когда Майкл Смит омрачил дебют Марка-Андре тер Штегена в нынешнем отборочном цикле. Но немцы не стали долго горевать и ещё до перерыва оказались в роли лидеров, а затем и вовсе довели дело до разгрома.

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Леон Горецка оформил дубль, а Серж Гнабри разразился хет-триком. Таким образом, хавбек «Баварии» забил 13 мячей в 13 матчах за бундесманшафт и повторил достижение легендарного Герда Мюллера 50-летней давности. На первой компенсированной минуте Юлиан Брандт довершил капитуляцию Северной Ирландии и гарантировал «орлам» место в первой корзине при жеребьёвке.

В свою очередь, сборная Нидерландов здорово покуражилась в противостоянии с Эстонией, отправив в сетку пять безответных мячей. При этом в их составе также нашёлся ярко выраженный лидер. Джорджиньо Вейналдум не только трижды огорчил Сергея Лепметса, но и сделал это в своём первом матче в статусе капитана. И это с учётом того, что полузащитник нечасто радует подобными подвигами. С момента его последнего хет-трика в игре АПЛ между «Ньюкаслом» и «Норвичем» прошло четыре года и 32 дня.

Стоит отметить, что в эпизоде с первым взятием ворот в роли ассистента выступил экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес, а в двух других — 20-летний Кэлвин Стенгс. Завершили разгром Натан Аке и Майрон Боаду, ставший самым молодым автором гола в составе «оранжевых» за последние 14 лет. На момент игры возраст форварда АЗ составлял 18 лет 309 дней.

Шесть голов Бельгии

«Красные дьяволы» одержали десятую победу подряд и триумфально завершили квалификационный турнир чемпионата Европы 2020 года. Подопечные Роберто Мартинеса набрали 30 очков и стали второй командой, не потерявшей ни одного балла по ходу отборочной кампании. Таким же успехом могут похвастаться лишь футболисты сборной Италии.

Как и немцы, бельгийцы пропустили первыми, но потом не оставили противникам ни шанса. По дублю оформили Кевин Де Брёйне и Кристиан Бентеке, а ещё один точный удар значится в активе Янника Карраско. Не обошлось и без помощи киприотов. Так, в эпизоде с первым голом хавбека «Манчестер Сити» чудовищный ляп совершил вратарь Неофитос Михаил, а затем мяч в свои ворота отправил Кипрос Христофору.

Триллер в Варшаве и сенсация в Риге

В квинтете G также была не исключена смена лидера. За тур до конца поляки занимали первое место в группе, но опережали австрийцев на три очка. При этом разница забитых и пропущенных мячей была не такая явная, вследствие чего подопечные Франко Фоды имели шансы вырваться в лидеры. Для этого им было необходимо побеждать латышей и надеяться на победу словенцев.

Но команда Австрии сама перечеркнула надежды на первую строчку. В дуэли с главным аутсайдером группы они потерпели обидное поражение с минимальным счётом. Автором единственного гола стал Марцис Ошс, а для гостей эта встреча запомнилась огромным количеством упущенных моментов. Так, за 90 минут они нанесли 21 удар по воротам, но лишь три из них пришлись в створ.

Для Латвии этот успех стал первым в нынешнем квалификационном турнире. В первых семи матчах команда Славиши Стояновича потерпела семь поражений подряд с общей разницей мячей 2:28.

Тем обиднее, что словенцы до последнего оказывали сопротивление полякам. По ходу встречи подопечные Матьяжа Кека дважды были в роли догоняющих, но оба раза смогли восстановить статус-кво. На точные попадания хавбека «Динамо» Себастьяна Шиманьски и Роберта Левандовски ответили Тим Матавж и Йосип Иличич.

Ключевыми стали последние десять минут основного времени. Сначала Яцек Горальски вывел сборную Польши вперёд, а пять минут спустя Словакия осталась в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил Ясмин Куртич и практически лишил команду возможности отыграться.