Сборная Бельгии забила шесть мячей киприотам в заключительном матче отбора Евро-2020

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В матче заключительного, десятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу сборная Бельгии на своём поле обыграла команду Кипра со счётом 6:1.
Сборная Бельгии забила шесть мячей киприотам в заключительном матче отбора Евро-2020
  • © Virginie Lefour/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Голевыми дублями в составе победителей отметились полузащитник Кевин Де Брёйне и форвард Кристиан Бентеке.

В другом поединке тура в группе I команда Шотландии одержала победу над Казахстаном со счётом 3:1.

Бельгийские футболисты завершили отборочный турнир с максимально возможным показателем в 30 набранных очков, финишировав первыми в своей группе. Второе место в пуле I заняла сборная России.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Сан-Марино в последнем матче квалификации Евро-2020.

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