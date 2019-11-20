Сборная Бельгии забила шесть мячей киприотам в заключительном матче отбора Евро-2020
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Голевыми дублями в составе победителей отметились полузащитник Кевин Де Брёйне и форвард Кристиан Бентеке.
В другом поединке тура в группе I команда Шотландии одержала победу над Казахстаном со счётом 3:1.
Бельгийские футболисты завершили отборочный турнир с максимально возможным показателем в 30 набранных очков, финишировав первыми в своей группе. Второе место в пуле I заняла сборная России.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Сан-Марино в последнем матче квалификации Евро-2020.