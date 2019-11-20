Сборная Бельгии забила шесть мячей киприотам в заключительном матче отбора Евро-2020

В матче заключительного, десятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу сборная Бельгии на своём поле обыграла команду Кипра со счётом 6:1.

Голевыми дублями в составе победителей отметились полузащитник Кевин Де Брёйне и форвард Кристиан Бентеке.

В другом поединке тура в группе I команда Шотландии одержала победу над Казахстаном со счётом 3:1.

Бельгийские футболисты завершили отборочный турнир с максимально возможным показателем в 30 набранных очков, финишировав первыми в своей группе. Второе место в пуле I заняла сборная России.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Сан-Марино в последнем матче квалификации Евро-2020.