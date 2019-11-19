Путёвки для Дании и Швейцарии и крупнейшая победа Италии за 69 лет: итоги матчей отбора Евро-2020

Сборные Дании и Швейцарии завоевали путёвки на Евро-2020. Скандинавы добились этого успеха благодаря выездной ничьей с Ирландией. Теперь в финальной стадии турнира они гарантированно сыграют со сборной России. В свою очередь, Италия забила девять мячей в ворота Армении, одержала самую крупную победу за 69 лет и завершила отборочный этап со стопроцентными показателями.

Шесть мячей от Швейцарии

В понедельник последние матчи состоялись сразу в трёх отборочных группах, однако в двух из них всё было решено заранее: определились команды, занявшие как первые, так и вторые места.

И лишь в группе D ещё сохранялась полноценная интрига. Третьего лишнего здесь предстояло определить Ирландии, Дании и Швейцарии. Впрочем, задача последней была предельна проста. Ей нужно было обыгрывать на выезде Гибралтар, что обеспечивало подопечным Владимира Петковича путёвку на Евро.

В результате проблем у альпийцев не возникло. Гости забили в ворота соперника шесть мячей. Единственной радостью для хозяев стал гол Риса Стайча. Таким образом, Гибралтару удалось завершить отбор сразу с тремя точными ударами.

Соперник для России

А в параллельном матче группы в Дублине встречались Ирландия и Дания. Ирландцы отставали от соперника на три очка, но победа позволяла им опередить прямого конкурента.

Однако добиться её не удалось. В первом тайме коллектив Мика Маккарти достаточно хаотично атаковал и практически не создавал моментов у ворот соперника. Скандинавы же не форсировали события и спокойно оборонялись.

А в середине второй половины им вовсе удалось выйти вперёд, причём успех команде принёс первый же удар в створ. Мартин Брайтвайт замкнул подачу с правого фланга. Лишь после этого хозяева разозлились и прижали гостей к воротам. А за пять минут до финального свистка Мэтту Доэрти удалось сравнять счёт. Забив, ирландцы устроили настоящий навал, но вырвать победу так и не сумели.

Так, датчане во втором отборочном цикле подряд не пустили «зелёную армию» на крупный турнир. Два года назад «алая гвардия» оказалась сильнее соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат мира в России — 0:0, 5:1. Теперь же датчане и россияне сыграют в одной группе на первенстве континента.

Крупнейшее поражение Армении в истории и уникальный рекорд Манчини

Между тем сборная Италии завершила отборочный этап со стопроцентными показателями. Скуадра адзурра выиграла десять матчей из десяти. В среду её достижение попытается повторить Бельгия. В последней игре подопечные Роберто Манчини принимали Армению. Казалось, кавказская команда сумеет попортить кровь фавориту, ведь дома она едва не отобрала у лидера очки.

Однако встреча в Палермо с самого начала развивалась не по сценарию подопечных Абраама Хашманяна. Уже в начале поединка они умудрились пропустить дважды за две минуты, после чего откровенно посыпались. Итальянцы делали с соперником что хотели и в результате отправили в его ворота девять мячей. Армяне ответили одним.

Удивительно, что по такой игре никто в составе хозяев не забил больше двух мячей. Дубли оформили Николо Дзаньоло и Чиро Иммобиле. Для форварда «Лацио» данные голы стали 18-м и 19-м в текущем сезоне. 16 мячей он записал на свой счёт в составе римской команды и три в расположении сборной.

Так, скуадра адзурра одержала самую крупную победу за последние 69 лет, а Роберто Манчини стал первым в истории тренером, под руководством которого Италия выиграла 11 раз подряд. В свою очередь, армяне пережили самый серьёзный разгром в истории.

Тренерский вопрос в Испании

Хватало крупных счетов и в других матчах. В частности, Испания отправила пять безответных мячей в ворота крепкой, но деморализованной Румынии. Дубль в составе хозяев оформил Жерар Морено.

К слову, полузащитник «Вильярреала», дебютировавший в национальной команде всего месяц назад, быстро стал своим в сборной. В трёх матчах он набрал шесть баллов за результативность (3 + 3).

Испанцы завершили отборочный этап с 26 очками в активе. Правда, выведший «красную фурию» на Евро-2020 Роберт Морено может лишиться своего поста. По сообщениям СМИ, его в ближайшее время заменит Луис Энрике, который летом как раз и уступил свой пост в сборной помощнику в связи с тяжёлой болезнью дочери.

Сам Морено в сентябре заявлял, что готов уйти в отставку в случае возвращения Энрике. Однако на пресс-конференцию после матча с Румынией специалист не пришёл, из чего журналисты сделали вывод, что он всё же не слишком доволен происходящим.