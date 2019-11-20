Хет-трик Гнабри помог сборной Германии разгромить Северную Ирландию в квалификации Евро-2020

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В матче заключительного, десятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу сборная Германии на своём поле разгромила команду Северной Ирландии со счётом 6:1.
Хет-трик Гнабри помог сборной Германии разгромить Северную Ирландию в квалификации Евро-2020
  • © Uwe Anspach/dpa
  • globallookpress.com

Хет-триком в составе победителей отметился форвард Серж Гнабри. Два мяча себе в актив записал полузащитник Леон Горецка.

В другом поединке тура в группе С команда Нидерландов дома разгромила Эстонию со счётом 5:0. Хет-трик оформил полузащитник английского «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум.

Набрав 21 очко из 24 возможных, немецкая сборная завершила отбор на Евро-2020 на первой строчке турнирной таблицы своей группы. Нидерланды с 19 баллами в активе стали вторыми. Обе команды досрочно квалифицировались на чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Сан-Марино в последнем матче квалификации Евро-2020.

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