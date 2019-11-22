«Результаты жеребьёвки восприняли как данность»: сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020

Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией в Копенгагене. Об этом стало известно по результатам жеребьёвки, которая состоялась в швейцарском Ньоне. Таким образом, отечественная команда проведёт в Санкт-Петербурге только два матча группового этапа турнира. Станислав Черчесов заявил, что коллектив будет готовиться с учётом этого обстоятельства.

«Ничего страшного, что сыграем с Данией в гостях»

Из-за того что Россия попала в одну группу с Данией, также принимающей встречи турнира, определить, где состоится матч между командами — в Санкт-Петербурге или Копенгагене, — должен был жребий.

В результате фортуна оказалась неблагосклонна к подопечным Станислава Черчесова, и в июне им придётся встречаться со скандинавами на выезде. Таким образом, в Северной столице подопечные Станислава Черчесова проведут только две встречи группового этапа. Впрочем, сам тренер призвал не обращать на это внимания.

«Результаты сегодняшней жеребьёвки мы восприняли как данность. Фактор домашних стен важен, жребий оказался благосклонен к датчанам, которые проведут все игры группового этапа в Копенгагене. Ничего страшного, будем готовиться с учётом этого обстоятельства. С точки зрения логистики, конечно, было бы удобнее выступать в одном месте, но, повторюсь, здесь выбирать не приходилось», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Высказался на эту тему и полузащитник сборной России Денис Черышев, который признался, что очень ждёт первенства континента и вновь хочет окунуться в атмосферу большого футбольного праздника.

«Ничего страшного, что сыграем с Данией в гостях: в любом случае стадион будет заполнен, да и болельщики, уверен, приедут нас поддержать. Классно, что два матча пройдут в Санкт-Петербурге: я до сих пор вспоминаю волшебную атмосферу домашнего чемпионата мира — 2018, очень хочется вновь всё это пережить. С нетерпением жду Евро-2020 и очень надеюсь сыграть на этом турнире», — цитирует футболиста официальный сайт РФС.

А полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подчеркнул, что провести в Санкт-Петербурге даже два матча турнира — здорово. По его словам, атмосфера на «Газпром Арене» всегда фантастическая.

«Здесь очень хорошо болеют, это видно как по матчам «Зенита», так и по матчам сборной России. Уверен, атмосфера на трибунах будет потрясающей. Тёплая поддержка в Санкт-Петербурге нам обеспечена, и она поможет сборной России добиться положительного результата», — добавил футболист.

В свою очередь генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин подчеркнул, что Санкт-Петербург изначально готовился принять только два матча отечественной сборной.

«Мы с самого начала рассчитывали, что примем две игры. А возможная третья — это своего рода бонус. Никаких сюрпризов нет, получается, имели несколько завышенные ожидания, но они не подтвердились», — подчеркнул функционер.

Наконец генеральный директор «Зенита» Александр Медведев пообещал, что все три матча, которые примет Северная столица, пройдут на уровне, сопоставимом с чемпионатом мира — 2018.

«Это особенность чемпионата Европы с множеством городов — географический фактор сыграл свою роль, состоялась жеребьёвка. По крайней мере два матча нашей сборной мы увидим и, надеюсь, четвертьфинал. Сомнений в том, что всё пройдёт на высшем уровне, нет. Он будет полностью соответствовать чемпионату мира и будущему финалу Лиги чемпионов», — подытожил Медведев.

«Это историческая возможность для грузинского футбола»

Также в пятницу в Ньоне состоялось ещё одно не менее важное событие — жеребьёвка стыковых матчей Лиги наций, в которых будут определены обладатели последних четырёх путёвок на Евро-2020.

Из Лиги А все команды, кроме Исландии, уже обеспечили себе участие в континентальном первенстве, поэтому компанию скандинавам составили Румыния, Болгария и Венгрия. В полуфинале Исландия померится силами с Румынией, а Болгария — с Венгрией.

В пути В Босния и Герцеговина встретится с Северной Ирландией, а Словакия — с Ирландией. В пути С Шотландия сразится с Израилем, а Норвегия — с Сербией. Наконец в пути D жребий свёл воедино две команды постсоветского пространства, Грузию и Белоруссию. Во втором полуфинале встретятся Северная Македония и Косово.

К слову, ни грузины, ни белорусы ещё ни разу не участвовали в крупных турнирах, однако теперь одна из команд как минимум окажется в шаге от него. Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс уже заявил, что это исторический момент для страны.

«Это вопрос жизни и смерти. Историческая возможность для грузинского футбола. Момент, когда мы можем переписать его историю», — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Остаётся добавить, что полуфинальные встречи состоятся 26 марта, а финальные — 31 марта. Также уже известно, что победитель пути В попадёт в финальной стадии турнира в группу Е, где на правах одной из хозяек уже посеяна Испания. А лучшая команда пути С отправится в квартет D к Англии.