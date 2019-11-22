Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл жеребьёвку стыковых матчей квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
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За оставшиеся четыре путёвки на Евро-2020 поборются 16 команд.

На чемпионате Европы по футболу сборная России сыграет в группе В вместе с командами Бельгии и Дании. Четвёртый участник определится по итогам жеребьёвки, это может быть Уэльс или Финляндия.

Ранее сообщалось, что в УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020.

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