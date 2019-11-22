Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл жеребьёвку стыковых матчей квалификации чемпионата Европы 2020 года.

За оставшиеся четыре путёвки на Евро-2020 поборются 16 команд.

Состоялась жеребьевка стыковых матчей #EURO2020. Полуфиналы состоятся 26 марта 2020 года, финалы — 31 марта.



Кого ждете на чемпионате Европы следующим летом? pic.twitter.com/mPm6JlZ3ni — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) 22 ноября 2019 г.

На чемпионате Европы по футболу сборная России сыграет в группе В вместе с командами Бельгии и Дании. Четвёртый участник определится по итогам жеребьёвки, это может быть Уэльс или Финляндия.

Ранее сообщалось, что в УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020.