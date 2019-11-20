В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020
- Reuters
В первой корзине оказались сборные Бельгии, Италии (хозяин), Англии (хозяин), Германии (хозяин), Испании (хозяин) и Украины.
Во второй — команды Франции, Польши, Швейцарии, Хорватии, Голландии и России (хозяин).
В третьей корзине будут находиться сборные Португалии, Турции, Дании (хозяин), Австрии, Швеции, Чехии.
В четвёртой — команды Уэльса и Финляндии, а также победители стыковых матчей.
Сборные России и Дании автоматически попали в группу В как одни из стран — хозяев турнира. Из первой корзины в этот квартет может попасть только сборная Бельгии, так как УЕФА не разводит Россию с Украиной по политическим причинам, а остальные команды также являются хозяевами турнира.
Из четвёртой корзины россиянам могут достаться или сборная Финляндии, или команда Уэльса.
Ранее сообщалось, почему сборная России сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020.