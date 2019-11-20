Жеребьёвка со спойлером: почему сборная России сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

30 ноября в Бухаресте состоится жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сборная России, которой предстоит сыграть в группе B, уже узнала двух соперников. Ими станут национальные команды Бельгии и Дании. Также у подопечных Черчесова будет возможность встретиться с одной из пяти команд, три из которых пока не завершили квалификацию. RT рассказывает, почему так произошло и когда состав квартета примет окончательный вид.

С кем точно сыграет Россия?

Обычно финальная жеребьёвка чемпионатов мира и Европы по футболу превращается в настоящее шоу, когда до последнего момента болельщики не имеют представления, с кем сыграет их любимая команда, обсуждают предпочтительных соперников и выбирают, в какой город или страну лучше поехать на матчи. В ноябре — декабре нечётных годов эта история повторяется каждый раз.

Но перед Евро-2020 подобных жарких дискуссий, к сожалению, не будет. Сам формат турнира, когда матчи пройдут на территории всего Старого Света, предполагает, что задолго до официальной жеребьёвки уже будет известно, где сыграет та или иная сборная и какие соперники попадут в её группы. Не на все вопросы ещё даны полные ответы, но кое-что болельщикам уже может быть известно.

Так, уже определились два соперника сборной России, которая автоматически попала в группу B как одна из хозяек турнира. Подопечные Станислава Черчесова обеспечили себе попадание во вторую корзину жеребьёвки как одна из двух лучших по рейтингу УЕФА команд среди занявших второе место в своей отборочной группе. Это значит, что россияне в любом случае не встретились бы на групповом этапе Евро-2020 с Францией, Польшей, Швейцарией, Хорватией и Нидерландами.

Раньше российским болельщикам пришлось бы ждать, кто достанется их команде из остальных корзин. Но в случае с первой ответ очевиден — это Бельгия. Четыре другие команды — Англия, Германия, Италия и Испания — принимают у себя матчи Евро и тоже уже знают свои группы. Сборная Украины также не сможет попасть в одну группу с Россией по требованию УЕФА.

Из третьей корзины российской команде достаётся Дания, а не Португалия, Турция, Австрия, Швеция или Чехия, как можно было бы предположить. Дело в том, что Россия и Дания объединены в одну пару стран-хозяек и обязаны находиться в одной группе. Это, кстати, пока единственный случай, когда обе команды из одной пары смогли отобраться на Евро.

С кем ещё может сыграть Россия?

Состав четвёртой жеребьёвочной корзины пока не определён до конца. Отобраться на Евро-2020 пока смогли только Финляндия и Уэльс. Болельщики Суоми наверняка хотели бы попасть в группу к России, чтобы посетить ближайшие к ним матчи в Санкт-Петербурге и Копенгагене, но пока что загадывать рано.

Ещё четыре команды из четвёртой корзины определятся по итогам отдельного плей-офф между лучшими командами из Лиги наций, которые не отобрались напрямую. Эти матчи пройдут в марте следующего года. Из 16 команд, поделённых на четыре так называемых пути, останутся только четыре, которые распределятся между уже сформированными группами.

Среди этих 16 сборных есть четыре страны-хозяйки, которые тоже примут матчи Евро-2020: Ирландия, Румыния, Шотландия и Венгрия. Они попали на пути A, B и C — по названию дивизионов Лиги наций, в которых они играли. Согласно регламенту, победитель двухматчевого плей-офф с пути, на котором играет страна-хозяйка, автоматически отправляется в её группу (или одну из двух групп), если даже сама она не смогла выиграть плей-офф.

Иными словами, любые команды с путей A, B и C уже точно не попадут в одну группу с Россией, а отправятся в группы C, D, E или F. А это исключает встречи сразу с 12 сборными: кроме уже перечисленных стран-хозяек в Санкт-Петербург не приедут ни при каких раскладах Исландия, Босния и Герцеговина, Словакия, Северная Ирландия, Норвегия, Сербия, Болгария и Израиль.

Возможными соперниками остаются только участники плей-офф по пути D — это Грузия, Северная Македония, Косово и Белоруссия. Но и тут не всё так просто. Косово тоже не может встретиться с Россией, так что если его сборная пройдёт отбор на Евро, то не попадёт в российскую группу, так же как и Украина. В таком случае будет проведена дополнительная жеребьёвка после окончания плей-офф, чтобы окончательно уладить все вопросы.

Так что круг возможных соперников России сужен всего до пяти команд: Финляндии, Уэльса, Грузии, Северной Македонии и Белоруссии. Трём последним вместе с косовской сборной ещё нужно определить лучших между собой, и окончательно путёвка среди них будет разыграна 31 марта. Возможно, что именно в этот день состав российской группы примет окончательный вид.

Где сыграет сборная России?

Ответ на этот вопрос очевиден: у себя дома, в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена». Однако пока не известно, сколько именно матчей подопечные Черчесова проведут на своём поле — два или три. Ведь на то, чтобы сыграть все три раза дома, претендует и Дания. Этот спор решит жеребьёвка. Если она сложится не в пользу сборной России, то ей придётся совершить один выезд в Копенгаген.

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Есть вероятность, что сборная России после группового этапа ещё вернётся в Санкт-Петербург и сыграет там в четвертьфинале — город обязан принять одну из встреч этой стадии. Но чтобы это произошло, должно сложиться слишком много факторов. Россиянам нужно занять третье место в своей группе и надеяться на то, что в таком случае они попадут в 1/8 финала на триумфатора группы F и сыграют с ним в Бухаресте. Победитель этой встречи продолжит плей-офф в Санкт-Петербурге.

Во всех остальных случаях российская команда начнёт турнир на выбывание, если в него действительно пробьётся, в Бильбао, Глазго или Амстердаме. В Баку и Рим она ещё сможет приехать на четвертьфинал, а в Лондон — только на полуфинал и финал. А вот в Будапеште, Дублине и Мюнхене сборную России болельщики при всём желании никак не застанут на протяжении всего Евро-2020.

Что происходит в других группах?

Группа B, в которой сыграет сборная России, пока остаётся единственной, в которую уже попали три команды. Где-то пока есть только один участник, а где-то уже два. Жеребьёвка Евро-2020, которая пройдёт 30 ноября в Бухаресте, определит случайным образом всех трёх соперников для Италии, Германии и Англии. Испания тоже пока не имеет соседей по группе, но с ней точно сыграет кто-то из пути B — Ирландия, Словакия, Северная Ирландия или Босния и Герцеговина.

В группе C Украине уже достались Нидерланды. Подопечным Андрея Шевченко, попавшим в первую корзину, просто не нашлось места в других квартетах — там есть либо команды из той же корзины, либо Россия.