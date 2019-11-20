Сборная России сыграет с Бельгией и Данией на групповой стадии Евро-2020
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Ими стали команды Бельгии и Дании.
Последний участник группы В определится позже. Им станет либо один из четырёх победителей квалификационного плей-офф, либо победитель отборочного раунда Евро-2020, посеянный в четвёртую корзину — Финляндия или Уэльс.
Жеребьёвка группового раунда Евро-2020 состоится 30 ноября 2019 года в столице Румынии Бухаресте, а матчи квалификационного плей-офф будут сыграны в марте 2020 года.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Сан-Марино в последнем матче квалификации Евро-2020.