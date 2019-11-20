Сборная России сыграет с Бельгией и Данией на групповой стадии Евро-2020

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По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась во вторник, 19 ноября, стали известны два из трёх соперников сборной России на групповой стадии финального раунда турнира.
Сборная России сыграет с Бельгией и Данией на групповой стадии Евро-2020
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Ими стали команды Бельгии и Дании.

Последний участник группы В определится позже. Им станет либо один из четырёх победителей квалификационного плей-офф, либо победитель отборочного раунда Евро-2020, посеянный в четвёртую корзину — Финляндия или Уэльс.

Жеребьёвка группового раунда Евро-2020 состоится 30 ноября 2019 года в столице Румынии Бухаресте, а матчи квалификационного плей-офф будут сыграны в марте 2020 года.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Сан-Марино в последнем матче квалификации Евро-2020.

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