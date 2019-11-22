Черчесов заявил, что сборная России будет готовиться к Евро-2020 с учётом игры в Копенгагене

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки, по итогам которой было определено, что российская команда сыграет с командой Дании в Копенгагене в рамках группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

«Результаты сегодняшней жеребьёвки мы восприняли как данность. Фактор своих стен — важный, жребий оказался более благосклонным к датчанам, которые проведут все матчи группы в Копенгагене. Ничего страшного, будем готовиться с учётом этого обстоятельства», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Он отметил, что с точки зрения логистики было бы удобнее выступать в одном месте.

«Подготовка к Евро уже спланирована, осталось лишь окончательно урегулировать ряд моментов, связанных с соперниками по контрольным матчам», — добавил специалист.

Уже известно, что на Евро-2020 сборная России, помимо Дании, сыграет с командой Бельгии. Четвёртый участник определится по итогам жеребьёвки, им может стать Уэльс или Финляндия.

Ранее состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020.