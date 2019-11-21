«С ним в раздевалку придёт вера в успех»: почему «Тоттенхэм» решил сменить Почеттино на Моуринью

«Тоттенхэм» принял решение уволить Маурисио Почеттино после неудачного старта сезона. Президент клуба Даниэль Леви признался, что этот шаг дался ему очень нелегко. Новым тренером команды станет Жозе Моуринью, который нигде не работал после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года.

«Почеттино и его помощники навсегда останутся в истории «Тоттенхэма»

Отставка Маурисио Почеттино с поста тренера «Тоттенхэма» стала одной из главных неожиданностей месяца в мировом футболе. Да, лондонская команда не слишком удачно начала сезон и после 12 туров занимает лишь 14-е место в АПЛ, но с именем аргентинца связан взлёт команды в последние годы.

Почеттино возглавил «шпоры» в 2014-м и за пять лет дважды завоевал с ними бронзовые медали чемпионата Англии и один раз — серебряные. А главным достижением «Тоттенхэма» при Маурисио стал первый в истории клуба выход в финал Лиги чемпионов — произошло это в минувшем сезоне. Всех этих успехов команде удалось достичь, несмотря на жесточайшую экономию, которая давно стала поводом для шуток.

В текущем же сезоне команду вдобавок накрыла настоящая эпидемия травм. Из-за различных повреждений в лазарет на разные сроки отправлялись сразу девять футболистов, а Ян Вертонген вовсе выбыл из строя до конца сезона. Однако в клубе решили, что время Почеттино в «Тоттенхэме» истекло, причём контракт с ним не расторгли по обоюдному соглашению. Маурисио был уволен. Президент лондонцев Даниэль Леви признался, что принять такое решение было невероятно трудно.

«Почеттино и его помощники навсегда останутся в истории «Тоттенхэма». Я восхищаюсь тем, как Маурисио справлялся с непростыми временами, когда строился новый стадион, и как он устанавливал в клубе позитивную атмосферу. Я должен поблагодарить Почеттино и его штаб за всё, что они дали нам. Здесь им всегда будут рады», — цитирует Леви пресс-служба «Тоттенхэма».

«Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием»

Имя сменщика Почеттино стало известно практически сразу. «Шпоры» достаточно неожиданно возглавил Жозе Моуринью, который нигде не работал после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в конце прошлого года и в последнее время неоднократно заявлял о своём желании вернуться.

Интересно, что, помимо «МЮ», в Англии португалец возглавлял «Челси» и даже отметился громкой фразой: «Я бы никогда не пошёл работать в «Тоттенхэм» из уважения к болельщикам «Челси». Разумеется, Моуринью припомнили эти слова, но он оправдался некими договорённостями с руководством клуба Романа Абрамовича, по которым не мог тренировать в Англии после увольнения в течение двух лет.

«Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и страстными болельщиками. Мне не терпится начать работу с высококлассными игроками и молодыми ребятами из академии. Работа с этими футболистами — вот что меня привлекло в данном клубе», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Тоттенхэма».

В свою очередь, Леви подчеркнул, что в лице Моуринью клуб получил «одного из самых успешных футбольных специалистов».

«У него гигантский опыт, он способен вдохновлять команду и является великолепным тактиком. Моуринью завоёвывал трофеи в каждом клубе, с которым работал. Мы верим, что с ним в раздевалку придёт энергия и вера в успех», — приводит слова Леви пресс-служба «шпор».

«Ничего не выйдет»

Приход Моуринью в «Тоттенхэм», безусловно, привлечёт к клубу дополнительное внимание, ведь Жозе, несмотря на спад результатов в последние годы, остаётся одним из самых известных тренеров мира. Однако возникают большие вопросы, справится ли португалец с новым вызовом, учитывая скупость Леви. На предыдущих местах работы Моуринью имел неплохие финансовые возможности для укрепления состава и мог диктовать руководству свои требования.

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«Тоттенхэм», как уже говорилось, расходует деньги крайне экономно. Например, за весь прошлый сезон клуб умудрился не потратить на трансферном рынке ни одного евро — и это в Англии, раздутой финансовыми вливаниями от телекомпаний. Несмотря на это, «шпоры» добрались до финала Лиги чемпионов и попали в топ-4 АПЛ.

Другой проблемой для Моуринью станет истечение сроков контрактов с клубом сразу у трёх лидеров: Кристиана Эриксена, Яна Вертонгена и Тоби Алдервейерелда. Все они не намерены продлевать соглашения и точно поменяют команду. Таким образом, Жозе на новом месте работы ждёт очень непростое испытание, которое он либо пройдёт с честью и вернётся в число ведущих тренеров, либо провалит и нанесёт ещё один удар по собственной карьере.

Пока же в Англии к назначению Моуринью и увольнению Почеттино все отнеслись с непониманием. Наиболее ёмко по этому поводу высказался экс-нападающий сборной страны Гари Линекер.

«Тоттенхэм» уволил Почеттино. Он помогал клубу в течение нескольких лет превосходить собственные возможности. Удачи в поисках лучшего тренера, чем он... Ничего не выйдет», — написал Линекер в Twitter.

А бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что в «Тоттенхэме» явно поторопились с увольнением Почеттино.

«Я крайне удивлён. Нет сомнений в том, что «Тоттенхэм» плохо начал сезон и не лучшим образом выступал в этом году, но Почеттино проделал в клубе потрясающую работу. Также мне показался очень странным момент для отставки. Когда я узнал о ней, то подумал, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Тот факт, что Маурисио уволили, даже немного ненормальный, учитывая, что он сделал для команды. Я считаю, Почеттино должны были дать время до конца сезона. Клубу стоило дать ему возможность вернуть команду туда, где она должна находиться, и это не топ-4 АПЛ. Место «Тоттенхэма» в топ-6, но Маурисио поднял его в четвёрку и чуть не выиграл Лигу чемпионов. Люди могут говорить, что при нём команда не завоевала ни одного трофея, но Почеттино доказал свой уровень», — цитирует Каррагера Sky Sports.