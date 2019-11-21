«С ним в раздевалку придёт вера в успех»: почему «Тоттенхэм» решил сменить Почеттино на Моуринью
- AFP
- © Ben STANSALL
«Почеттино и его помощники навсегда останутся в истории «Тоттенхэма»
Отставка Маурисио Почеттино с поста тренера «Тоттенхэма» стала одной из главных неожиданностей месяца в мировом футболе. Да, лондонская команда не слишком удачно начала сезон и после 12 туров занимает лишь 14-е место в АПЛ, но с именем аргентинца связан взлёт команды в последние годы.
Почеттино возглавил «шпоры» в 2014-м и за пять лет дважды завоевал с ними бронзовые медали чемпионата Англии и один раз — серебряные. А главным достижением «Тоттенхэма» при Маурисио стал первый в истории клуба выход в финал Лиги чемпионов — произошло это в минувшем сезоне. Всех этих успехов команде удалось достичь, несмотря на жесточайшую экономию, которая давно стала поводом для шуток.
В текущем же сезоне команду вдобавок накрыла настоящая эпидемия травм. Из-за различных повреждений в лазарет на разные сроки отправлялись сразу девять футболистов, а Ян Вертонген вовсе выбыл из строя до конца сезона. Однако в клубе решили, что время Почеттино в «Тоттенхэме» истекло, причём контракт с ним не расторгли по обоюдному соглашению. Маурисио был уволен. Президент лондонцев Даниэль Леви признался, что принять такое решение было невероятно трудно.
«Почеттино и его помощники навсегда останутся в истории «Тоттенхэма». Я восхищаюсь тем, как Маурисио справлялся с непростыми временами, когда строился новый стадион, и как он устанавливал в клубе позитивную атмосферу. Я должен поблагодарить Почеттино и его штаб за всё, что они дали нам. Здесь им всегда будут рады», — цитирует Леви пресс-служба «Тоттенхэма».
«Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием»
Имя сменщика Почеттино стало известно практически сразу. «Шпоры» достаточно неожиданно возглавил Жозе Моуринью, который нигде не работал после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в конце прошлого года и в последнее время неоднократно заявлял о своём желании вернуться.
Интересно, что, помимо «МЮ», в Англии португалец возглавлял «Челси» и даже отметился громкой фразой: «Я бы никогда не пошёл работать в «Тоттенхэм» из уважения к болельщикам «Челси». Разумеется, Моуринью припомнили эти слова, но он оправдался некими договорённостями с руководством клуба Романа Абрамовича, по которым не мог тренировать в Англии после увольнения в течение двух лет.
«Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и страстными болельщиками. Мне не терпится начать работу с высококлассными игроками и молодыми ребятами из академии. Работа с этими футболистами — вот что меня привлекло в данном клубе», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Тоттенхэма».
В свою очередь, Леви подчеркнул, что в лице Моуринью клуб получил «одного из самых успешных футбольных специалистов».
«У него гигантский опыт, он способен вдохновлять команду и является великолепным тактиком. Моуринью завоёвывал трофеи в каждом клубе, с которым работал. Мы верим, что с ним в раздевалку придёт энергия и вера в успех», — приводит слова Леви пресс-служба «шпор».
«Ничего не выйдет»
Приход Моуринью в «Тоттенхэм», безусловно, привлечёт к клубу дополнительное внимание, ведь Жозе, несмотря на спад результатов в последние годы, остаётся одним из самых известных тренеров мира. Однако возникают большие вопросы, справится ли португалец с новым вызовом, учитывая скупость Леви. На предыдущих местах работы Моуринью имел неплохие финансовые возможности для укрепления состава и мог диктовать руководству свои требования.
«Тоттенхэм», как уже говорилось, расходует деньги крайне экономно. Например, за весь прошлый сезон клуб умудрился не потратить на трансферном рынке ни одного евро — и это в Англии, раздутой финансовыми вливаниями от телекомпаний. Несмотря на это, «шпоры» добрались до финала Лиги чемпионов и попали в топ-4 АПЛ.
Другой проблемой для Моуринью станет истечение сроков контрактов с клубом сразу у трёх лидеров: Кристиана Эриксена, Яна Вертонгена и Тоби Алдервейерелда. Все они не намерены продлевать соглашения и точно поменяют команду. Таким образом, Жозе на новом месте работы ждёт очень непростое испытание, которое он либо пройдёт с честью и вернётся в число ведущих тренеров, либо провалит и нанесёт ещё один удар по собственной карьере.
Пока же в Англии к назначению Моуринью и увольнению Почеттино все отнеслись с непониманием. Наиболее ёмко по этому поводу высказался экс-нападающий сборной страны Гари Линекер.
«Тоттенхэм» уволил Почеттино. Он помогал клубу в течение нескольких лет превосходить собственные возможности. Удачи в поисках лучшего тренера, чем он... Ничего не выйдет», — написал Линекер в Twitter.
А бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что в «Тоттенхэме» явно поторопились с увольнением Почеттино.
«Я крайне удивлён. Нет сомнений в том, что «Тоттенхэм» плохо начал сезон и не лучшим образом выступал в этом году, но Почеттино проделал в клубе потрясающую работу. Также мне показался очень странным момент для отставки. Когда я узнал о ней, то подумал, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Тот факт, что Маурисио уволили, даже немного ненормальный, учитывая, что он сделал для команды. Я считаю, Почеттино должны были дать время до конца сезона. Клубу стоило дать ему возможность вернуть команду туда, где она должна находиться, и это не топ-4 АПЛ. Место «Тоттенхэма» в топ-6, но Маурисио поднял его в четвёрку и чуть не выиграл Лигу чемпионов. Люди могут говорить, что при нём команда не завоевала ни одного трофея, но Почеттино доказал свой уровень», — цитирует Каррагера Sky Sports.
- Римское проклятие: как «Лацио» и «Рома» умудрились проиграть на 95-х минутах «Селтику» и «Боруссии»
- Победный гол Головина, 34-й хет-трик Месси и уникальное достижение Левандовски: события субботы в европейском футболе
- «Футболу нужно больше уважения»: на Украине осудили фанатов киевского «Динамо» за расистское поведение