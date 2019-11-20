В «Тоттенхэме» прокомментировали отставку Почеттино

Президент лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви объяснил, почему было принято решение уволить Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды.

«Мы с огромной неохотой пошли на этот шаг, и данное решение не было легкомысленным или поспешным. К сожалению, результаты матчей во внутренних турнирах в концовке прошлого сезона и начале нынешней кампании были крайне разочаровывающими», — цитирует Леви пресс-служба клуба.

Он отметил, что данное решение было тяжёлым и Почеттино вместе со своим тренерским штабом навсегда останется в истории клуба. По его словам, он восхищается тем, как аргентинский специалист справлялся со своей работой в трудных условиях.

«Я должен поблагодарить его и его штаб за всё, что они дали нам. Здесь им всегда будут рады», — добавил Леви.

19 ноября лондонцы объявили об увольнении Почеттино, возглавлявшего команду с 2014 года. Под его руководством клуб впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

Ранее португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал своё назначение главным тренером «Тоттенхэма».