Моуринью прокомментировал своё назначение главным тренером «Тоттенхэма»
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«Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Качество состава основной команды и в академии приводит меня в приятное волнение. Работа с этими игроками привлекла меня», — цитирует Моуринью пресс-служба клуба.
19 ноября лондонцы объявили об отставке аргентинца Маурисио Почеттино, возглавлявшего команду с 2014 года.
Последним клубом Моуринью являлся «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года.
Ранее президент «Тоттенхэма» объяснил назначение Моуринью главным тренером команды.