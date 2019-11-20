Моуринью прокомментировал своё назначение главным тренером «Тоттенхэма»

Новый главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился эмоциями после своего назначения на пост.

«Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Качество состава основной команды и в академии приводит меня в приятное волнение. Работа с этими игроками привлекла меня», — цитирует Моуринью пресс-служба клуба.

19 ноября лондонцы объявили об отставке аргентинца Маурисио Почеттино, возглавлявшего команду с 2014 года.

Последним клубом Моуринью являлся «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года.

Ранее президент «Тоттенхэма» объяснил назначение Моуринью главным тренером команды.