Президент «Тоттенхэма» объяснил назначение Моуринью главным тренером команды

Президент лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви прокомментировал назначение на пост главного тренера команды португальского специалиста Жозе Моуринью.

«В лице Жозе мы заполучили одного из самых успешных специалистов. У него гигантский опыт, он способен вдохновлять команду и является великолепным тактиком», — цитирует Леви пресс-служба клуба.

Он отметил, что португалец выигрывал трофеи с каждым клубом, в котором ему приходилось работать.

«Мы верим, что с ним в раздевалку придут энергия и вера в успех», — добавил Леви.

19 ноября лондонцы объявили об отставке аргентинца Маурисио Почеттино, возглавлявшего команду с 2014 года.

Последним клубом Моуринью являлся «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма».