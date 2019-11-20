Президент «Тоттенхэма» объяснил назначение Моуринью главным тренером команды

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Президент лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви прокомментировал назначение на пост главного тренера команды португальского специалиста Жозе Моуринью.
Президент «Тоттенхэма» объяснил назначение Моуринью главным тренером команды
  • © Matt McNulty/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«В лице Жозе мы заполучили одного из самых успешных специалистов. У него гигантский опыт, он способен вдохновлять команду и является великолепным тактиком», — цитирует Леви пресс-служба клуба.

Он отметил, что португалец выигрывал трофеи с каждым клубом, в котором ему приходилось работать. 

«Мы верим, что с ним в раздевалку придут энергия и вера в успех», — добавил Леви.

19 ноября лондонцы объявили об отставке аргентинца Маурисио Почеттино, возглавлявшего команду с 2014 года.

Последним клубом Моуринью являлся «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма».

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