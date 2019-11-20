Президент «Тоттенхэма» объяснил назначение Моуринью главным тренером команды
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«В лице Жозе мы заполучили одного из самых успешных специалистов. У него гигантский опыт, он способен вдохновлять команду и является великолепным тактиком», — цитирует Леви пресс-служба клуба.
Он отметил, что португалец выигрывал трофеи с каждым клубом, в котором ему приходилось работать.
«Мы верим, что с ним в раздевалку придут энергия и вера в успех», — добавил Леви.
19 ноября лондонцы объявили об отставке аргентинца Маурисио Почеттино, возглавлявшего команду с 2014 года.
Последним клубом Моуринью являлся «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года.
Ранее сообщалось, что Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма».