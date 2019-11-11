«Футболу нужно больше уважения»: на Украине осудили фанатов киевского «Динамо» за расистское поведение

Представители Украинской премьер-лиги раскритиковали болельщиков киевского «Динамо», оскорбивших темнокожих футболистов «Шахтёра» Тайсона и Дентиньо. В организации призвали разобраться с инцидентом, случившимся в матче 14-го тура чемпионата страны. Полузащитник сборной Бразилии заявил, что был возмущён, но не сдастся и будет бороться за свои права и равенство. В его защиту уже выступили соотечественники Неймар, Виллиан, Роналдо и другие именитые игроки.

«Мы должны усилить диалог с клубами»

Украинская премьер-лига (УПЛ) выступила с заявлением после инцидента, произошедшего в матче 14-го тура чемпионата страны, в котором «Шахтёр» принимал «Динамо». Организация резко осудила действия болельщиков, оскорбивших темнокожих игроков донецкой команды Тайсона Фреда и Дентиньо на расовой почве.

«Этот случай показывает, что мы должны усилить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган расследует это дело как приоритетное и привлечёт к ответственности всех причастных лиц в соответствии с действующим законодательством и правилами», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УПЛ.

На протяжении всей встречи киевские болельщики ухали и выкрикивали оскорбления в адрес двух бразильцев. Диктор на стадионе неоднократно просил зрителей успокоиться, однако его призывы так и не были услышаны.

На 75-й минуте нервы Тайсона не выдержали. Он выбил мяч в сторону гостевой трибуны и показал средний палец. Это ещё больше раззадорило фанатов, и некоторые из них даже попытались прорваться на поле. В происходящее пришлось вмешаться динамовцам. Тогда главный арбитр Николай Балакин принял решение приостановить встречу и увести футболистов с поля.

Уходя в подтрибунное помещение, бразильцы расплакались. Спустя три минуты матч был продолжен, однако «Шахтёр» остался вдесятером — за свой неприличный жест Тайсон получил красную карточку.

Позднее на своей странице в Instagram он рассказал, что был крайне возмущён поведением болельщиков, а также призвал всех объединиться в борьбе с дискриминацией.

«Нас учили быть сильными и бороться за свои права и равенство. Моя роль — бороться, бить себя в грудь, поднять голову и не прекращать борьбу. В расистском обществе недостаточно не быть расистом — мы все должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения. Спасибо всем за слова поддержки. Мы продолжим бороться. Нет расизму», — написал бразилец.

Главный тренер донецкой команды Луиш Каштру был лаконичен на послематчевой пресс-конференции. Он прокомментировал произошедшее и покинул мероприятие.

«Сегодня мои игроки ещё раз проявили свой характер. Хочу поддержать абсолютно всех жертв расизма. В частности тех ребят, которые пострадали сегодня. Его проявление недопустимо. Это был, есть и будет позор для всех. Все вместе мы должны бороться против этого ежедневно, ежеминутно, ежесекундно», — заявил наставник.

Обе команды также выступили с заявлениями по поводу недопустимости любой дискриминации во время футбольных матчей. В то же время киевляне призвали не делать поспешных выводов относительно клубной принадлежности нарушителей и дождаться окончания расследования.

«Мы с нетерпением ждём начала следствия, готовы всесторонне помогать в нём и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента», — говорится в заявлении киевлян.

«Впервые такое вижу»

На сторону Тайсона и Дентиньо встали их коллеги. Так, в социальных сетях слова поддержки написали экс-нападающий Роналдо, форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, защитник «Порту» Алекс Теллес, полузащитник «Челси» Виллиан, нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус и другие именитые футболисты.

Футболисты «Динамо» поддержали Тайсона после инцидента с болельщиками

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© Oleksandr Osipov

Форвард «Шахтёра» и сборной Украины Жуниор Мораес признался, что ему непонятно существование дискриминации по цвету кожи в современном мире.

«Мне очень досадно, что я стал свидетелем этого сегодня, и желаю своим товарищам Дентиньо и Тайсону много сил. Мы продолжаем бороться вместе, и мы победим. Нет расизму», — написал футболист.

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Вратарь «Шахтёра» Андрей Пятов рассказал, что футболисты обеих команд обсудили инцидент, пока ждали возобновления матча в подтрибунном помещении. По его словам, все пребывали в состоянии шока от действий фанатов.

«Впервые такое вижу. Никогда не думал, что люди могут так некрасиво себя вести. Это никого не красит», — цитирует голкипера Tribuna.

В то же время некоторые осудили действия Тайсона, позволившего эмоциям взять над собой верх. Так, по мнению бывшего защитника московского ЦСКА Богдана Шершуна, игрок не должен был показывать неприличный жест в сторону трибун.

«С расизмом нужно бороться. Болельщики не должны так себя вести. Но и футболисты тоже. Я в своё время играл в России, и тоже были провокации, но я никогда не позволял себе такого. Не обращал внимания на провокации. В каждом матче кому-то что-то кричат, если футболисты будут постоянно отвечать, то будут получать красные карточки», — приводит слова Шершуна портал «Динамомания».