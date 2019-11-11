В киевском «Динамо» назвали поспешным обвинение фанатов клуба в расизме
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«Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определённой вине болельщиков «Динамо», в то время как расследование обстоятельств этого дела ещё даже не началось», — говорится в заявлении «Динамо».
Отмечается, что выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины её участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования.
«Мы с нетерпением ждём начала следствия, готовы всесторонне помогать в нём и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества», — подытожили в клубе.
Во втором тайме матча болельщики с трибун начали оскорблять Тайсона по расовому признаку, вследствие чего игра была приостановлена. Тайсон и его партнёр по команде Дентиньо эмоционально отреагировали на такое поведение фанатов, не сумев сдержать слёз.
Ранее сообщалось, что Неймар поддержал бразильцев из «Шахтёра», которые подверглись расизму.