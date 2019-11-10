Неймар поддержал бразильцев «Шахтёра», которые подверглись расизму

Форвард французского ПСЖ Неймар выразил поддержку футболистам донецкого «Шахтёра» Дентиньо и Тайсону, которые подверглись расовым оскорблениям во время матча чемпионата Украины с «Динамо» (1:0).

«Нет расизму», — написал Неймар в Instagram, сделав репост записи о данном инциденте. Матч «Шахтёр» — «Динамо» был остановлен из-за расистских выкриков в сторону бразильцев донецкого клуба. Капитан команды, Тайсон, показал трибунам нецензурный жест и ударил мячом в направлении болельщиков. Игрок получил красную карточку и покидал поле в слезах. Ранее сообщалось, что матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма.