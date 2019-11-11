Матч года в Англии, нападение на тренера в Германии и проявление расизма на Украине: события дня в европейском футболе

В Англии «Ливерпуль» в одном из ключевых матчей сезона уверенно переиграл действующего чемпиона «Манчестер Сити». В Германии футболист «Айнтрахта» сбил с ног главного тренера «Фрайбурга» и спровоцировал массовую потасовку. А на Украине после дерби между «Шахтёром» и «Динамо» разгорелся серьёзный расистский скандал.

Два гола к 14-й минуте и недовольство Гвардиолы судьями

Главным событием игрового дня, да и всего уикенда в европейском футболе стала встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в АПЛ. В прошлом сезоне команды до конца сражались за титул. В итоге он достался подопечным Хосепа Гвардиолы, а мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов. Зато на старте нового сезона «Ливерпуль» с ходу ушёл в отрыв, тогда как «горожане» допустили целый ряд осечек и серьёзно отстали от лидера. Чтобы не дать интриге умереть окончательно, гостям требовалось во что бы то ни стало побеждать.

На деле судьба противостояния была решена уже к 14-й минуте, когда в воротах «Манчестер Сити» побывало два безответных мяча. Сначала Фабиньо отметился неожиданным дальним ударом, к которому вратарь оказался не готов, а затем Мохаммед Салах замкнул подачу с фланга.

После такого «горожанам» требовалось совершить настоящее чудо, но вместо того, чтобы начать исправлять положение, гости в начале второго тайма пропустили ещё один мяч — от Садио Мане. Лишь за 12 минут до конца основного времени Бернарду Силва сумел сократить разницу в счёте, но было уже поздно.

А вот Гвардиола списал неудачу на слабое судейство и после финального свистка саркастически поблагодарил бригаду арбитров за работу. Понять его можно, ведь рефери мог назначить как минимум два пенальти в ворота «Ливерпуля», но оба раза не стал указывать на точку. Здесь «Манчестер Сити» не помогла даже система VAR.

"Thank you so much..." 🤔



📺 Watch full reaction live on Sky Sports PL pic.twitter.com/CTECmWAoHB — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 10 ноября 2019 г.

Тяжёлая победа «Атлетико» и помощь VAR

В Испании «Атлетико» сумел преодолеть «ничейную болезнь» и наконец одержал победу. Дома мадридцы переиграли соперника ЦСКА по группе Лиги Европы «Эспаньол». Причём открыть счёт удалось именно каталонскому коллективу, но в добавленное к первому тайму время Анхель Корреа восстановил статус-кво на табло.

А сразу после перерыва Альваро Мората вывел «Атлетико» вперёд. Точку же незадолго до финального свистка поставил Коке. Примечательно, что в этом матче судья дважды прибег к помощи VAR. В первом случае он, посмотрев повтор, засчитал взятие ворот Моратой, а во втором отказался поставить пенальти в ворота гостей. Победа помогла подопечным Диего Симеоне вырваться на чистое третье место. Впереди располагаются только «Барселона» с «Реалом», которые имеют эль класико в запасе.

Успех лидера и дубль Херрмана

А лидер чемпионата Германии мёнхенгладбахская «Боруссия» после тяжелейшего поединка с «Ромой» в Лиге Европы в четверг одержала очередную победу в национальном первенстве. Дома коллектив Марко Розе не встретил сопротивления со стороны «Вердера». Уже в середине первого тайма хозяевам удалось отличиться дважды за три минуты, а после перерыва и довести счёт до крупного. При этом Патрик Херрман оформил дубль, а сын чемпиона мира — 1998 в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Марку отметился голевой передачей. На счету молодого футболиста уже десять баллов за результативность в текущем сезоне Бундеслиги (5 + 5).

Массовая потасовка и три удаления

Куда более серьёзные страсти кипели во время встречи «Фрайбурга» и «Айнтрахта». Матч получился достаточно жёстким, с большим количеством фолов. Единственный мяч был забит хозяевами на 77-й минуте, а гости незадолго до перерыва остались в меньшинстве.

В концовке у всех присутствующих на поле окончательно сдали нервы. Главным же антигероем стал защитник «Айнтрахта» Давид Абрахам, который умышленно врезался в стоящего на бровке главного тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха и сбил специалиста с ног.

Тут же возле скамейки едва не началась массовая драка. Футболисты хозяев намерены были расправиться с аргентинцем, но того от побоев спасли партнёры. В результате Абрахам получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Компанию ему составил полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо, которого на тот момент уже заменили.

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Победный гол Дибалы и упущенные моменты «Милана»

В центральном матче тура итальянской Серии А сражающийся за чемпионство «Ювентус» не без труда переиграл «Милан», который проводит крайне неудачный сезон и уже пережил смену тренера.

Однако на игру с действующим чемпионом красно-чёрные настроились как полагается и дали коллективу Криштиану Роналду настоящий бой. «Милан» создал немало опасных моментов и играл наравне с туринцами, но добиться успеха так и не сумел.

«Юве» же в типичной для себя манере довёл дело до непростой победы, как это было и в противостоянии с «Локомотивом». И три очка команде принёс Пауло Дибала. На 77-й минуте аргентинец после передачи партнёра технично убрал защитника и отправил мяч в сетку. Так туринцы выиграли уже второй матч подряд в Серии А с минимальным счётом.

Нападение фанатов на автобус и успех Виллаш-Боаша в дерби

А во Франции соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов «Лион» после двух побед подряд на выезде уступил принципиальному сопернику «Марселю» — 1:2. Три очка хозяевам принёс дубль Димитри Пайета.

Однако во втором тайме команде Андре Виллаш-Боаша пришлось непросто. Мусса Дембеле сократил отставание в счёте до минимума, а Альваро Гонсалес получил красную карточку. Но «Марсель» всё же выстоял и добился важнейшей победы.

К сожалению, дерби оказалось омрачено нападением фанатов хозяев на автобус «Лиона» прямо перед матчем. В итоге в автомобиле было выбито два стекла, а президент клуба Жан-Мишель Ола пригрозил бойкотировать встречу. В результате до этого дело не дошло, но произошедшее сказалось на игроках «Лиона» негативно.

Слёзы Тайсона и поддержка от Неймара

На Украине в воскресенье состоялось главное дерби страны, в котором встретились «Шахтёр» и киевское «Динамо». В результате «горнякам» удалось взять у соперника реванш за недавнее поражение в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Судьбу противостояния решил гол Сергея Кривцова на 18-й минуте. Больше командам отличиться не удалось.

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Однако непосредственно футбол отошёл на второй план из-за громкого расистского скандала. Ближе к концу матча болельщики начали оскорблять бразильских футболистов «Шахтёра» Дентиньо и Тайсона по национальному признаку.

Последнего настолько огорчило произошедшее, что он не сдержал слёз, показал фанатам средний палец и выбил в их сторону мяч. Судья решил увести команды в подтрибунные помещения, а после возвращения показал Тайсону красную карточку за неспортивное поведение.

В «Шахтёре» поспешили встать на защиту своих игроков. Так, главный тренер команды Луиш Каштру заявил, что проявление расизма на футболе недопустимо, после чего покинул пресс-конференцию. А вскоре на сайте клуба появилось официальное заявление по данному поводу.

«ФК «Шахтёр» — большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах», — говорится в заявлении.

Футболисты обеих команд также дружно поддержали Тайсона и Дентиньо. В частности, защитник «Шахтёра» Давит Хочолава призвал партнёров «не слушать людей из каменного века». О произошедшем узнал даже Неймар, который высказал соотечественникам слова поддержки.