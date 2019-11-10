Гвардиола выразил недовольство работой арбитров на матче с «Ливерпулем»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола остался недоволен действиями судейской бригады после матча 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем» (3:1).

По окончании встречи Гвардиола подошёл к судьям, саркастически поблагодарил их за работу, после чего поднял большой палец вверх.

Из-за поражения в матче с конкурентом отставание «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» в турнирной таблице АПЛ увеличилось до девяти очков. «Горожане» являются действующими чемпионами Англии.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и увеличил отрыв в турнирной таблице АПЛ.

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