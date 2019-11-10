Гвардиола выразил недовольство работой арбитров на матче с «Ливерпулем»
По окончании встречи Гвардиола подошёл к судьям, саркастически поблагодарил их за работу, после чего поднял большой палец вверх.
"Thank you so much..." 🤔— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 10, 2019
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Из-за поражения в матче с конкурентом отставание «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» в турнирной таблице АПЛ увеличилось до девяти очков. «Горожане» являются действующими чемпионами Англии.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и увеличил отрыв в турнирной таблице АПЛ.