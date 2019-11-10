«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и увеличил отрыв в турнирной таблице АПЛ

В матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Манчестер Сити».

Встреча, проходившая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе «красных» забивали Фабиньо, Мохаммед Салах и Садио Мане. Единственный гол гостей на счету Бернарду Силвы.

«Ливерпуль» увеличил отрыв от преследователей до восьми очков. «Манчестер Сити» теперь занимает четвёртую строчку в АПЛ, пропустив вперёд «Лестер» и «Челси».

Ранее сообщалось, что МЮ обыграл «Брайтон» в матче АПЛ.