Римское проклятие: как «Лацио» и «Рома» умудрились проиграть на 95-х минутах «Селтику» и «Боруссии»

В рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы римские «Лацио» и «Рома» не только потерпели поражения с одинаковым счётом, но и пропустили решающие мячи на 95-х минутах. Подопечные Симоне Индзаги вышли вперёд в матче с «Селтиком», но затем пропустили дважды. А коллектив Паулу Фонсеки был близок к выездной ничьей с мёнхенгладбахской «Боруссией», но в добавленное время позволил отличиться сыну чемпиона мира Лилиана Тюрама Марку. Обзор этих и других матчей игрового дня ЛЕ — в материале RT.

Неудачи римлян





Две недели назад «Рома» и «Лацио» синхронно потеряли очки в концовках своих матчей в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Первая римская команда тогда упустила победу над мёнхенгладбахской «Боруссией», а вторая уступила на выезде «Селтику».

В четверг, 7 ноября, ситуация повторилась — оба коллектива из столицы Италии пропустили незадолго до финального свистка, потерпев поражения со счётом 1:2. Решающие голы в матчах были забиты на 95-й минуте.

Причём «Лацио» открыл счёт в самом начале ответного матча с «Селтиком». Лучший на данный момент бомбардир Серии А Чиро Иммобиле забил 15-й мяч в сезоне. Но чемпион Шотландии отыгрался незадолго до перерыва, а уже в добавленное арбитром время добыл победу. Жюль Нтшан ворвался в штрафную и элегантно перебросил вратаря. Волевая победа позволила «Селтику» стать первой командой в этом розыгрыше, которая гарантировала себе путёвку в плей-офф турнира. У «Лацио» на выход в следующую стадию остались лишь призрачные шансы, что можно назвать сенсацией.

Что касается «Ромы», то в Мёнхенгладбахе подопечные Паулу Фонсеки пропустили первыми, но сумели отыграться в середине второго тайма: защитник Федерико Фасио сначала поразил свои ворота, а потом чужие. На 95-й минуте сын чемпиона мира в составе сборной Франции Лилиана Тюрама — Марку — забил четвёртый мяч подряд во всех турнирах и принёс своей команде победу.

Испанские разгромы





У испанских клубов в текущем розыгрыше ЛЕ всё складывается намного лучше. «Эспаньол» с «Севильей» разгромили своих соперников с общим счётом 11:2 и досрочно шагнули в плей-офф. Особенно постарался соперник ЦСКА по группе, который дома отправил шесть безответных мячей в ворота «Лудогорца». Этому немало способствовало то, что чемпион Болгарии уже в середине первого тайма остался вдевятером после двух удалений.

В свою очередь, «Севилья» не оставила шансов люксембургскому «Дюделанжу» — 5:2. В составе испанского коллектива хет-трик оформил Мунир Эль-Хаддади, а Мунас Даббур записал на свой счёт дубль. У хозяев два мяча престижа на счету Данеля Синани. Любопытно, что этот полузащитник с девятью точными ударами занимает второе место в гонке бомбардиров турнира.

А вот соперник «Краснодара» по группе C «Хетафе» на выезде уступил «Базелю» 1:2 и позволил южанам догнать себя в турнирной таблице. Теперь в активе обеих команд значится по шесть очков.

Сухой «Манчестер Юнайтед» и фартовый «Вулверхэмптон»





Две победы также одержали коллективы, представляющие АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома не оставил шансов сербскому «Партизану» и гарантировал себе участие в плей-офф. Ещё в первом тайме хозяева отличились дважды, а после перерыва довели дело до разгрома и на этом остановились. Отрадно, что открыть счёт удалось 18-летнему нападающему Мэйсону Гринвуду. Для него этот гол стал дебютным в еврокубках и вторым в составе МЮ.

Также манкунианцы вновь не пропустили. Они остаются единственной командой, которая в текущем розыгрыше ЛЕ ещё не доставала мяч из своих ворот.

Куда сложнее пришлось «Вулверхэмптону». Коллектив Нуну вырвал домашнюю победу над «Слованом» лишь в компенсированное арбитром время. При этом хозяева могли бы сберечь нервные клетки своим болельщикам, если бы Рубен Невеш реализовал пенальти в самом начале второго тайма.

А вот «Арсенал» в среду впервые потерял очки в нынешнем сезоне ЛЕ. Лондонцы на выезде не сумели обыграть «Викторию Гимарайнш». В тяжелейшем матче под проливным дождём «канониры», казалось, склонили чашу весов в свою пользу, когда за десять минут до финального свистка вышли вперёд после розыгрыша стандарта. Однако в добавленное арбитром время хозяева всё же вырвали ничью благодаря удару Бруно через себя.

Победная поступь Португалии

Если у «Виктории Гимарайнш» дела, несмотря на ничью с «Арсеналом», идут не лучшим образом и команда практически лишилась шансов на выход в плей-офф, то остальные португальские коллективы чувствуют себя гораздо увереннее.

Обидчик «Спартака» «Брага» и «Спортинг» одержали очередные победы и лидируют в своих группах. А вот «Порту» несколько испортил общую картину, уступив на выезде «Рейнджерс» — 0:2. Коллектив Зе Луиша с четырьмя баллами располагается на последнем месте в квартете G и рискует вместе с «Викторией» не выйти в плей-офф.

Однако даже подобные локальные неудачи не отменяют того факта, что нынешний сезон получается очень удачным для Португалии в еврокубках. Команды, представляющие страну, на пятерых набрали уже 6,7 балла в зачёт таблицы коэффициентов УЕФА и продолжают отрываться от России (3,5) в борьбе за шестое место, дающее право заявить три команды в Лигу чемпионов.

Две ничьих для Украины и чудо-гол Яремчука





Украинские команды в четвёртом туре выступили чуть менее успешно, чем российские, но вновь обошлись без поражений — две ничьих. Киевское «Динамо» на выезде разошлось миром с «Копенгагеном».

Причём для бело-голубых поначалу всё складывалось не лучшим образом. Гости открыли счёт уже на четвёртой минуте, а Виктор Цыганков не реализовал пенальти. Но во втором тайме Беньямин Вербич всё же восстановил статус-кво на табло.

В свою очередь, скромная «Александрия» дома, как и «Шахтёр» в Лиге чемпионов, отыграла два мяча. «Сент-Этьен» дважды отличился во Львове и, казалось, шёл к уверенной победе. Но в концовке хозяевам удалось сотворить чудо: вышедшие на замену Денис Безбородько и Максим Задерака спасли команду от поражения.

Наконец, в очередной раз громко заявил о себе украинский нападающий «Гента» Роман Яремчук. После первого тайма его команда на выезде с минимальным счётом уступала «Вольфсбургу», но в самом начале второго форвард нанёс потрясающий удар с лёту из-за пределов штрафной и сравнял счёт.

Впоследствии бельгийский коллектив забил ещё дважды и добыл волевую победу, а сам Яремчук с семью голами делит четвёртое место в гонке бомбардиров турнира.

Провал «Карабаха» и «Астаны»

У других представителей стран СНГ дела в Лиге Европы складываются не лучшим образом. Чемпион Азербайджана «Карабах» на Кипре уступил АПОЭЛ, несмотря на быстрый мяч, забитый Максимом Медведевым уже на десятой минуте. Коллектив Гурбана Гурбанова в четырёх матчах набрал лишь четыре очка и рискует не выйти из относительно лёгкой группы А, в которой представлен также «Дюделанж». К слову, чемпион Люксембурга отстаёт от АПОЭЛа и «Карабаха» лишь на один балл и продолжает сражаться за путёвку в плей-офф.

А «Астана», недавно в очередной раз ставшая чемпионом Казахстана, в еврокубках в нынешнем сезоне откровенно проваливается. На этот раз подопечные Романа Григорчука дома пропустили пять безответных мячей от АЗ, потерпели четвёртое поражение подряд на групповом этапе и окончательно лишились шансов на выход в плей-офф.